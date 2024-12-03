Паника на борту: безбилетница, тайно пробравшаяся на рейс в Париж, оказалась россиянкой (видео)

Женщину обнаружили в самолете авиакомпании Delta. В итоге рейс был задержан, а нарушительницу, которая непонятно как оказалась на борту, вывела полиция.

Женщина, пробравшаяся на рейс авиакомпании Delta Airlines из Нью-Йорка во Францию, из-за чего на борту самолета возникла паника, так как никто не мог понять, как безбилетница оказалась на борту, оказалась россиянкой. На новом видео она просила бортпроводников "не отправлять ее обратно в Америку". Об этом пишет Daily Mail.

Россиянка требовала убежища в Париже и не хотела в США

На этой неделе французские власти сообщили телеканалу ABC News, что женщина по имени Светлана Дали является гражданкой России и имеет вид на жительство в США.

Сообщается, что 30 ноября в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке произошло шокирующее нарушение безопасности. Сообщается, что Дали прошла через контрольно-пропускные пункты и миновала выход на посадку авиакомпании Delta, чтобы пробраться на рейс в Париж, несмотря на отсутствие действительных проездных документов.

Пассажиры сняли на видео безбилетную пассажирку после того, как ее поймали бортпроводники. Дали стала агрессивной и кричала на персонал, пытавшийся ее допросить.

"Пожалуйста, помогите мне! Я не хочу в Соединенные Штаты", — говорит она в видео.

Пассажир Джайрам Дуку, летевший с Дали в Париж, рассказал, что безбилетница сначала притворилась, что пытается найти свои документы, а потом начала скандалить.

"Ей потребовалось 10 минут, чтобы найти свои сумки, чтобы попытаться найти свой посадочный талон. Которого у нее вообще не было", — рассказал Дуку.

Другая пассажирка рассказала, что бортпроводники пытались успокоить россиянку, но в итоге "ситуация обострилась".

Delta и TSA заявили, что начали расследование, чтобы выяснить, как Светлане Дали удалось проскользнуть мимо контрольно-пропускных пунктов.

Россиянка требовала убежища в Париже и не хотела в США

"Нет ничего важнее вопросов безопасности. Вот почему Delta проводит исчерпывающее расследование того, что могло произойти, и будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в сфере авиации и правоохранительными органами с этой целью", — говорится в заявлении Delta.

Когда Дали прибыла в парижский аэропорт Руасси — Шарль де Голль, французские власти заявили, что ей "отказали во въезде из-за отсутствия действительного проездного документа и поместили в зону ожидания".

Поскольку у нее имелся действительный вид на жительство в США, французские власти через несколько дней решили отправить ее обратно в аэропорт имени Кеннеди. На кадрах, снятых пассажирами обратного рейса, Дали снова кричит и протестует против депортации, заявляя, что ей нужно "убежище от США".

Сотрудники французского аэропорта также сообщили, что Дали ранее подавала ходатайство о предоставлении убежища во Франции, хотя они не уточнили, когда именно она подала ходатайство и было ли оно когда-либо удовлетворено.

Напомним, подобный случай уже случался ранее. Гражданин РФ и Израиля Сергей Очигава без паспорта, билета и визы чудом пробрался на авиарейс Scandinavian Airlines, летевший из Копенгагена (Дания) в Лос-Анджелес (США). Мужчина сразу привлек внимание бортпроводников во время авиаперелета, потому что "слонялся по самолету", дважды просил добавки и пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.