В самолете нашли неизвестную женщину без билета: никто не знает, как она там оказалась (фото)

По словам одного из свидетелей, безбилетницу в туалете в конце семичасового полета обнаружила стюардесса.

Неизвестная женщина без билета и документов каким-то образом пробралась мимо многочисленных пунктов контроля безопасности в международном аэропорту Нью-Йорка (США) и попала на рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший в Париж. Об этом пишет издание New York Post.

Во вторник, 26 ноября, пассажирка воспользовалась ажиотажем и обошла две секции проверки на контрольно-пропускном пункте, не предъявив свои документы. Это подтверждают в Управлении транспортной безопасности (TSA).

"Лицо без посадочного талона прошло контроль безопасности (в частности личный досмотр и проверку багажа), не имея при себе каких-либо запрещенных предметов. После этого она поднялась на борт самолета", — сообщил представитель TSA.

По словам одного из свидетелей, безбилетницу в туалете в конце семичасового полета обнаружила стюардесса.

Пассажир первого класса, который летел этим рейсом, раскрыл детали инцидента в Instagram, отметив, что у бортпроводников возникли подозрения, почему женщина постоянно ходила из одной уборной в другую.

В самолете оказалась женщина без билета Фото: Instagram

"Итак, мы приземлились в Париже. Экипаж сказал нам, что нужно оставаться на месте до прибытия французской пограничной полиции. Мы пролетели из Нью-Йорка в Париж с безбилетным пассажиром. Эта женщина каким-то образом попала в самолет и пряталась в туалете, пока ее не обнаружили", — написал очевидец.

Правоохранители начали расследование после того, как самолет приземлился в аэропорту имени Шарля де Голля во Франции.

"Ничто не имеет такого значения, как вопрос безопасности. Мы выясняем, что могло произойти, и будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами", — отметил представитель авиакомпании Delta в своем заявлении.

Арестовали ли безбилетницу, пока неизвестно.

Кстати, подобный случай уже случался ранее. Гражданин РФ и Израиля Сергей Очигава без паспорта, билета и визы чудом пробрался на авиарейс Scandinavian Airlines, летевший из Копенгагена (Дания) в Лос-Анджелес (США). Мужчина сразу привлек внимание бортпроводников во время авиаперелета, потому что "слонялся по самолету", дважды просил добавки и пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.

Кроме того, Фокус писал о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.