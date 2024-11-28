У літаку знайшли невідому жінку без квитка: ніхто не знає, як вона там опинилась (фото)

За словами одного зі свідків, безбілетницю в туалеті наприкінці семигодинного польоту виявила стюардеса.

Невідома жінка без квитка та посвідчення особи якимось чином пробралася повз численні пункти контролю безпеки в міжнародному аеропорту Нью-Йорка (США) й потрапила на рейс авіакомпанії Delta Airlines, що прямував до Парижа. Про це пише видання New York Post.

У вівторок, 26 листопада, пасажирка скористалася ажіотажем й обійшла дві секції перевірки на контрольно-пропускному пункті, не пред'явивши свої документи. Це підтверджують в Управлінні транспортної безпеки (TSA).

"Особа без посадкового талона пройшла контроль безпеки (зокрема особистий огляд і перевірку багажу), не маючи при собі будь-яких заборонених предметів. Після цього вона піднялася на борт літака", — повідомив представник TSA.

За словами одного зі свідків, безбілетницю в туалеті наприкінці семигодинного польоту виявила стюардеса.

Пасажир першого класу, який летів цим рейсом, розкрив деталі інциденту в Instagram, зазначивши, що у бортпровідників виникли підозри, чому жінка постійно ходила з однієї вбиральні в іншу.

У літаку опинилась жінка без білета Фото: Instagram

"Отже, ми приземлилися у Парижі. Екіпаж сказав нам, що потрібно залишатися на місці до прибуття французької прикордонної поліції. Ми пролетіли з Нью-Йорка до Парижа з безквитковим пасажиром. Ця жінка якимось чином потрапила в літак і ховалася в туалеті, поки її не виявили", — написав очевидець.

Правоохоронці почали розслідування після того, як літак приземлився в аеропорту імені Шарля де Голля у Франції.

"Ніщо не має такого значення, як питання безпеки. Ми з’ясовуємо, що могло статися, і буде співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами", — зазначив представник авіакомпанії Delta у своїй заяві.

Чи заарештували безбілетницю, наразі невідомо.

До речі, подібний випадок уже траплявся раніше. Громадянин РФ та Ізраїлю Сергій Очігава без паспорта, квитка та візи дивом пробрався на авіарейс Scandinavian Airlines, що летів з Копенгагена (Данія) до Лос-Анджелеса (США). Чоловік відразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся по літаку", двічі просив добавки й намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.

Крім того, Фокус писав про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.