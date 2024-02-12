У салоні літака випадково знайшли невідомого чоловіка без паспорта і квитка (фото)

Пасажир знайшов собі вільне місце й насолоджувався безкоштовною їжею та напоями, перш ніж приземлитися в аеропорту імені Кеннеді (Нью-Йорк, США).

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46-річний Крейг Стерт з міста Слау, що у Великій Британії, зміг пройти через кілька пунктів огляду та паспортний контроль у "Терміналі 5" аеропорту Хітроу, не пред'явивши жодних документів. Про цей курйозний випадок написав таблоїд The Sun.

Повідомляється, що Стерт "впав на хвіст" інших пасажирів, йдучи впритул за ними. Таким чином він безперешкодно потрапив на борт літака British Airways, що прямував до Нью-Йорка (США).

Уже в салоні пасажир знайшов вільне місце і насолоджувався безплатною їжею та напоями, перш ніж приземлитися в аеропорту імені Кеннеді, де його зустріли озброєні співробітники місцевої служби безпеки.

46-річний Крейг Стерт зміг пройти через кілька пунктів огляду та паспортний контроль у "Терміналі 5" аеропорту Хітроу Фото: PA

Крейг так і не зміг пред'явити ані паспорта, ані посадкового талану на літак. Пізніше чоловіка відправили чартерним рейсом назад до Великої Британії, а потім заарештували й помістили в психіатричну лікарню. Однак йому дивом вдалося втекти звідти. Зараз він перебуває у розшуку.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі наполягає на тому, що потрібно провести детальне розслідування цього "принизливого фіаско".

"Голови покотяться. Просто вражає, що таке могло статися. Краще навіть і не думати, що могло б трапитися, якби на борт літака непоміченим пробрався терорист", – сказав він.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі наполягає на тому, що потрібно провести детальне розслідування цього "принизливого фіаско". Фото: PA

До речі, подібний випадок уже траплявся раніше. Громадянин РФ та Ізраїлю Сергій Очігава без паспорта, квитка та візи дивом пробрався на авіарейс Scandinavian Airlines, що летів з Копенгагена (Данія) до Лос-Анджелеса (США). Чоловік відразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся по літаку", двічі просив добавки й намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.

Крім того, Фокус писав про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила. Очевидці помітили, що порушник громадського порядку нерозбірливо розмовляв і не повністю усвідомлював, де саме знаходиться. Розслідування цієї справи було передано у правоохоронні органи.