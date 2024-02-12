В салоне самолета случайно нашли неизвестного мужчину без билета и паспорта (фото)

Пассажир нашел себе свободное место и наслаждался бесплатной едой и напитками, прежде чем приземлиться в аэропорту имени Кеннеди (Нью-Йорк, США).

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46-летний Крейг Стерт из города Слау, что в Великобритании, смог пройти через несколько пунктов досмотра и паспортный контроль в "Терминале 5" аэропорта Хитроу, не предъявив никаких документов. Об этом курьезном случае написал таблоид The Sun.

Сообщается, что Стерт "упал на хвост" других пассажиров и шел вплотную за ними. Таким образом он беспрепятственно попал на борт самолета British Airways, следовавшего в Нью-Йорк (США).

Уже в салоне пассажир нашел свободное место и наслаждался бесплатной едой и напитками, прежде чем приземлиться в аэропорту имени Кеннеди, где его встретили вооруженные сотрудники местной службы безопасности.

46-летний Крейг Стерт смог пройти через несколько пунктов досмотра и паспортный контроль в "Терминале 5" аэропорта Хитроу Фото: PA

Крейг так и не смог предъявить ни паспорта, ни посадочного талона на самолет. Позже мужчину отправили чартерным рейсом обратно в Великобританию, а затем арестовали и поместили в психиатрическую больницу. Однако ему чудом удалось сбежать оттуда. Сейчас он находится в розыске.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли настаивает на том, что нужно провести детальное расследование этого "унизительного фиаско".

"Головы покатятся. Просто поражает, что такое могло произойти. Лучше даже и не думать, что могло бы случиться, если бы на борт самолета незамеченным пробрался террорист", — сказал он.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли настаивает на том, что нужно провести детальное расследование этого "унизительного фиаско". Фото: PA

Кстати, подобный случай уже случался ранее. Гражданин РФ и Израиля Сергей Очигава без паспорта, билета и визы чудом пробрался на авиарейс Scandinavian Airlines, летевший из Копенгагена (Дания) в Лос-Анджелес (США). Мужчина сразу привлек внимание бортпроводников во время авиаперелета, поскольку "слонялся по самолету", дважды просил добавки и пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.

Кроме того, Фокус писал о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла. Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится. Расследование этого дела было передано в правоохранительные органы.