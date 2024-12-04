В Японии директор банка урезал себе зарплату на 30% из-за бывшего работника: что он сделал

Бывший сотрудник банка накачал наркотиками клиента и его жену, после чего ограбил их и попытался лишить жизни. Инцидент не только вызвал реформу в компании, но и привел к сокращению зарплат ее топ-менеджеров.

Генеральный директор ведущего японского банка публично извинился и сократил себе зарплату после того, как его бывшего работника обвинили в ограблении, покушении на убийство и поджоге. Деталями 3 декабря поделились в Daily Star.

Кентаро Окуда возглавляет банк Nomura с 2020 года. В течение следующих трех месяцев он будет получать сокращенную на 30% зарплату, аналогичные сокращения коснутся и нескольких других топ-менеджеров.

Один из бывших сотрудников банка, по данным следствия, ввел наркотики пожилому клиенту и его жене, украл их наличные и поджег дом супругов в Хиросиме. 29-летнего мужчину, который работал в отделе ценных бумаг, уволили в августе.

"Мы хотели бы принести глубокие извинения жертвам, а также многим другим причастным людям за причиненные большие неудобства и беспокойство. Нам искренне жаль", — заявил Окуда во время пресс-конференции 3 декабря.

Nomura — крупнейший инвестиционный банк Японии, количество его сотрудников по всему миру достигает 26 тысяч, а его офисы расположены в Токио, Лондоне и Нью-Йорке. После инцидента банк сотрудничает с полицией.

Работа персонала предусматривает посещение клиентов на дому для консультаций. Теперь в банке анонсировали изменения. В частности, компания будет работать над ранним выявлением неправомерного поведения работников, надзор за такими визитами на дом будет усилен, а получить разрешение на них будет труднее.

"В обозримом будущем менеджер будет сопровождать сотрудников, когда они будут посещать клиентов на дом, или разговаривать с клиентами по телефону во время каждого визита", — пообещали в Nomura.

Также Окуда рассказал, что процессы найма будут обновлены, а персонал пройдет новое обучение по вопросам этики. По информации банка, экс-работник устроился в банк как выпускник в апреле 2018 года. С апреля 2022 года он консультировал по вопросам управления активами как индивидуальных, так и корпоративных клиентов в Хиросиме.

Гендиректор банка добровольно сокращает себе зарплату уже второй раз. Ранее он пообещал два месяца получать на 20% меньше денег после того, как Nomura оштрафовали за манипуляции с фьючерсами на государственные облигации. Однако два скандала не имели значительного влияния на цену акций компании.

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