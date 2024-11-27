Кровная клятва: сотрудники одного банка поклялись быть честными

Руководство Shikoku Bank заявило, что в их учреждении люди, совершившие нарушение или кражу, будут крайне жестко наказаны. Клятву "подписали" 23 работника банка, включая директора.

Сотрудники японского банка поклялись на крови в честности и готовности к радикальным мерам за нарушения. Об этом пишет Bussines Standart.

В Японии сотрудники Shikoku Bank привлекли внимание общественности необычной клятвой, опубликованной на официальном сайте банка. Они поклялись быть честными, не воровать у клиентов и строго соблюдать профессиональные принципы, подкрепляя это радикальными обещаниями.

Клятва быстро разошлась по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение среди пользователей. В обращении, сопровождающем клятву, сравниваются банковские системы США и Японии. Утверждается, что в американских банках сотрудники, совершившие финансовые преступления, часто избегают серьезного наказания.

В противовес этому руководство Shikoku Bank заявило, что в их учреждении люди совершившие подобные проступки будут крайне жестко наказаны.

"Любой сотрудник банка, который украл деньги или заставил коллег сделать это, заплатит за это своим имуществом, а затем совершит суицид", — говорится в заявлении.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Согласно тексту заявления, клятву "подписали" 23 работника банка, включая директора.

Такой жесткий подход вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: одни считают это шагом к укреплению доверия клиентов, другие называют подобные обещания крайностью и задаются вопросом, не является ли такая мера попыткой привлечь внимание к банку.

Издание также отмечает, что заявление Shikoku Bank стало горячей темой для обсуждений, привлекая внимание как к японской банковской системе, так и к вопросам профессиональной этики.

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