Кровна клятва: співробітники одного банку поклялися бути чесними

Керівництво Shikoku Bank заявило, що в їхній установі люди, які вчинили порушення або крадіжку, будуть вкрай жорстко покарані. Присягу "підписали" 23 працівники банку, включно з директором.

Співробітники японського банку присягнулися на крові в чесності та готовності до радикальних заходів за порушення. Про це пише Bussines Standart.

В Японії співробітники Shikoku Bank привернули увагу громадськості незвичайною присягою, опублікованою на офіційному сайті банку. Вони присягнулися бути чесними, не красти у клієнтів і суворо дотримуватися професійних принципів, підкріплюючи це радикальними обіцянками.

Клятва швидко розійшлася соціальними мережами, викликавши бурхливе обговорення серед користувачів. У зверненні, що супроводжує присягу, порівнюються банківські системи США і Японії. Стверджується, що в американських банках співробітники, які вчинили фінансові злочини, часто уникають серйозного покарання.

На противагу цьому керівництво Shikoku Bank заявило, що в їхній установі люди, які вчинили подібні проступки, будуть вкрай жорстко покарані.

"Будь-який співробітник банку, який вкрав гроші або змусив колег зробити це, заплатить за це своїм майном, а потім вчинить суїцид", — ідеться в заяві.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Згідно з текстом заяви, присягу "підписали" 23 працівники банку, включно з директором.

Такий жорсткий підхід викликав неоднозначну реакцію в соцмережах: одні вважають це кроком до зміцнення довіри клієнтів, інші називають подібні обіцянки крайнощами і задаються питанням, чи не є такий захід спробою привернути увагу до банку.

Видання також зазначає, що заява Shikoku Bank стала гарячою темою для обговорень, привертаючи увагу як до японської банківської системи, так і до питань професійної етики.

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