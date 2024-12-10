Не хотели гасить вымышленный долг: банда готовилась взорвать дом семьи волонтеров (фото)

По данным полиции, жертвами подрыва должны были стать руководительница фонда и ее муж, демобилизованный из-за тяжелого ранения. С них требовали деньги за ремонтные работы.

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Правоохранители предотвратили покушение на убийство семьи волонтеров в Черниговской области. Деталями 10 декабря поделилась пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские разоблачили банду, которая планировала взорвать волонтеров в собственном доме с помощью самодельных взрывных устройств. Речь идет о супругах — руководительнице благотворительного фонда, который помогает Силам обороны, и ее муже, который является демобилизованным после полученного на фронте тяжелого ранения бойцом ВСУ.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

В ведомстве раскрыли мотив преступления. По данным следствия, волонтеры отказались платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме. Фигуранты подготовили четыре взрывных устройства, снаряженные порохом, гайками и зажигательными шнурами. Они планировали забросить взрывчатку в спальню, где отдыхали бы супруги.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали двух членов банды — 43-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Их поймали "на горячем", когда фигуранты готовились проникнуть в чужой дом.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по предварительному сговору группой лиц. По решению суда подозреваемых взяли под стражу. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Службе безопасности Украины уточнили, что задержанные были организаторами банды. Также правоохранители планируют объявить подозрение их сообщнику.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Служба безпеки України

Напомним, 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. Фигурантом дела стал пассажир BMW, который, по данным соцсетей, несмотря на несовершеннолетие управлял автомобилем и попадал в аварию. В интернете появилось видео, на котором он якобы снова за рулем несмотря на инцидент. Однако в полиции отметили, что юноша находится под круглосуточным домашним арестом.

Также информацию о своих поездках по городу несмотря на арест опроверг сам пассажир BMW. Он заявил, что видео было опубликовано подругой, и заверил, что не смог бы оказаться за рулем, даже если бы захотел.