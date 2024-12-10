17-летний участник ДТП в Днепре извинился за скандальное видео с поездкой в авто, — соцсети

Подросток, который сидел в BMW во время ДТП в Днепре, заверил, что скандальное видео появилось из-за его подруги. На самом деле он не катается по городу, а сидит дома под домашним арестом.

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Участник ДТП в Днепре, 17-летний фигурант, круглосуточно находится в квартире, а не катается по городу, проигнорировав решение суда о домашнем аресте. Видео в соцсети, на котором подросток насмехается над ограничениями, выложила его подруга. О происхождении скандальной записи рассказали в аккаунте TikTok, написали в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Сообщение о подростке появилось в канале в 21:24. Указывается, что фигурант ДТП опубликовал видео с извинениями: в настоящее время аккаунт удален. На видео слышно объяснение относительно скандального заявления: якобы парень, который находится под арестом, сбежал и катается по Днепру. Подросток сказал, что запись разместила в сети подруга, которая имела доступ к аккаунту. Слышны извинения перед людьми, которых это видео задело, и заверения, что он находится дома и выполняет решение суда.

"Извиняюсь за видео, которое выложила моя подруга. Она выложила видео в аккаунте, а мы оба вели этот аккаунт, давно, в этом или прошлом году. Еще раз извиняюсь, что так получилось, у тех кого это задело. Я нахожусь под домашним арестом. И даже если бы я захотел это сделать, у меня бы не получилось", — сказал фигурант ДТП с пятью пострадавшими.

ДТП в Днепре — заявление фигуранта 9 декабря — заявление фигуранта Фото: Скриншот

ДТП в Днепре — детали скандального видео

Отметим, днем 9 декабря в сети появилась запись, на которой подросток сидит за рулем автомобиля и едет, вероятно, по улице Днепра. При этом слышно, как он хвастается своими связями и ссылается на отца, который накажет каждого, кто попытается его остановить.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области отреагировала на публикацию. Правоохранители гарантировали, что фигурант сидит дома и его никто не выпускал из-под ареста. Также пояснили, что решение суда не ограничивало доступ подозреваемого к соцсетям.

Что произошло в Днепре — события 1 декабря

Фокус писал о смертельном ДТП, которое произошло вечером 1 декабря в Днепре. Согласно данным полиции, в инциденте участвовало два авто — Ford и BMW. Ford как раз разворачивался, когда в него врезался на полной скорости BMW. В результате удара 10-летняя девочка-пассажирка погибла на месте. Остальные пострадавшие, женщина, мужчина, еще двое детей, с тяжелыми травмами оказались в больнице.

Полиция задержала двух подозреваемых — совершеннолетнего водителя и несовершеннолетнего пассажира, который 9 декабря опубликовал объяснение с извинениями. Тем временем местные соцсети опубликовали кадры ДТП с этим же BMW, за рулем которого мог сидеть именно несовершеннолетний фигурант. На сегодня его подозревают в неоказании медицинской помощи, заявили прокуроры во время заседания суда по избранию меры пресечения.

Напоминаем, родственница 10-летней девочки Миланы, которая погибла во время ДТП в Днепре, рассказала о том, как жил и чем интересовался ребенок.