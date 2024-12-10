17-річний учасник ДТП в Дніпрі перепросив за скандальне відео з поїздкою в авто, — соцмережі

Підліток, який сидів в BMW під час ДТП в Дніпрі, запевнив, що скандальне відео з'явилось через його подругу. Насправді він не катається містом, а сидить вдома під домашнім арештом.

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Учасник ДТП в Дніпр, 17-річний фігурант, цілодобово перебуває у квартирі, а не катається містом, зігнорувавши рішення суду про домашній арешт. Відео у соцмережі, на якому підліток насміхається з обмежень, виклала його подруга. Про походження скандального запису розповіли в акаунті TikTok, написали в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Допис щодо підлітка з'явився у каналі о 21:24. Вказується, що фігурант ДТП опублікував відео з вибаченнями: на цей час акаунт видалений. На відео чути пояснення щодо скандальної заяви: начебто хлопець, який перебуває під арештом, втік і катається Дніпром. Підліток сказав, що запис розмістила у мережі подруга, яка мала доступ до акаунту. Чути вибачення перед людьми, яких це відео зачепило, і запевнення, що він перебуває вдома і виконує рішення суду.

"Перепрошую за відео, яке виклала моя подруга. Вона виклала відео в акаунті, а ми обоє вели цей акаунт, давно, в цьому або минулому році. Ще раз перепрошую, що так вийшло, у тих кого це зачепило. Я перебуваю під домашнім арештом. І навіть якби я захотів це зробити, у мене б не вийшло", — сказав фігурант ДТП з п'ятьма постраждалими.

ДТП в Дніпрі - заява фігуранта 9 грудня Фото: Скриншот

ДТП в Дніпрі — деталі скандального відео

Зазначимо, вдень 9 грудня у мережі з'явився запис, на якому підліток сидить за кермом автомобіля і їде, ймовірно, вулицею Дніпра. При цьому чути, як він вихваляється своїми зв'язками і посилається на батька, який покарає кожного, хто спробує його спинити.

Пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області відреагувала на публікацію. Правоохоронці гарантували, що фігурант сидить вдома і його ніхто не випускав з-під арешту. Також пояснили, що рішення суду не обмежувало доступ підозрюваного до соцмереж.

Що сталось у Дніпрі — події 1 грудня

Фокус писав про смертельне ДТП, яке відбулось увечері 1 грудня у Дніпрі. Згідно з даними поліції, в інцидент брало участь два авто — Ford та BMW. Ford саме розвертався, коли в нього врізався на повній швидкості BMW. Внаслідок удару 10-річна дівчинка-пасажирка загинула на місці. Решта постраждали, жінка, чоловік, ще двоє дітей, з важкими травмами опинились в лікарні.

Поліція затримала двох підозрюваних — повнолітнього водія та неповнолітнього пасажира, який 9 грудня опублікував пояснення з вибаченнями. Тим часом місцеві соцмережі опублікували кадри ДТП з цим же BMW, за кермом якого міг сидіти саме неповнолітній фігурант. На сьогодні його підозрюють у ненадання медичної допомоги, заявили прокурори під час засідання суду з обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо, родичка 10-річної дівчинки Мілани, яка загинула під час ДТП в Дніпрі, розповіла про те, як жила та чим цікавилась дитина.