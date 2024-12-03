Просидів майже добу: в Кривому Розі чоловік "забарикадувався" в авто, щоб не спілкуватися з ТЦК

Водій легковика порушив правила дорожнього руху. Це помітили правоохоронці і зупинили порушника. Після цього чоловік зачинився в салоні авто і майже добу так просидів. Разом із ним перебувала і його мати.

У Кривому Розі чоловік добу провів в автомобілі на центральній дорозі міста на знак протесту, що його зупинили правоохоронці. До того ж виявилося, що водій переховувався від ТЦК. Про це пише видання "Свої".

Так, днями на проспекті Металургів в Кривому Розі водій легковика порушив правила дорожнього руху. Це помітили правоохоронці і зупинили порушника.

Водій начебто мав вигляд нетверезої людини і відмовився від спілкування з правоохоронцями, після чого було з’ясовано, що він перебуває в розшуку ТЦК.

Авто на проспекті Металургів

Після цього чоловік зачинився в салоні авто і добу так просидів. Разом із ним перебувала і його мати.

Що кажуть у поліції

У патрульній поліції прокоментували ТСН інцидент із водієм на проспекті Металургів.

"Водій був зупинений патрульними поліцейськими через те, що порушив ПДР. Поліцейські підійшли, представилися, попросили у нього документи. Він не хотів надавати свої документи та зачинився в автівці. Його зупинили близько 22:00 і близько 19:30 наступного дня він поїхав. На місце події приїздили представники ТЦК, слідчо-оперативна група, адвокат. Після спілкування з представниками ТЦК водій залишив місце події", — розповіла речниця патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець.

Авто на проспекті Металургів

За її словами, поліцейські не застосовували до водія жодних спецзасобів, але вони перебували на місці події весь зазначений час.

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік з ножем пробрався в ТЦК через мобілізацію сина. Через це сталася стрілянина.