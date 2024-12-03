Просидів майже добу: в Кривому Розі чоловік "забарикадувався" в авто, щоб не спілкуватися з ТЦК
Водій легковика порушив правила дорожнього руху. Це помітили правоохоронці і зупинили порушника. Після цього чоловік зачинився в салоні авто і майже добу так просидів. Разом із ним перебувала і його мати.
У Кривому Розі чоловік добу провів в автомобілі на центральній дорозі міста на знак протесту, що його зупинили правоохоронці. До того ж виявилося, що водій переховувався від ТЦК. Про це пише видання "Свої".
Так, днями на проспекті Металургів в Кривому Розі водій легковика порушив правила дорожнього руху. Це помітили правоохоронці і зупинили порушника.
Водій начебто мав вигляд нетверезої людини і відмовився від спілкування з правоохоронцями, після чого було з’ясовано, що він перебуває в розшуку ТЦК.
Після цього чоловік зачинився в салоні авто і добу так просидів. Разом із ним перебувала і його мати.
Що кажуть у поліції
У патрульній поліції прокоментували ТСН інцидент із водієм на проспекті Металургів.
"Водій був зупинений патрульними поліцейськими через те, що порушив ПДР. Поліцейські підійшли, представилися, попросили у нього документи. Він не хотів надавати свої документи та зачинився в автівці. Його зупинили близько 22:00 і близько 19:30 наступного дня він поїхав. На місце події приїздили представники ТЦК, слідчо-оперативна група, адвокат. Після спілкування з представниками ТЦК водій залишив місце події", — розповіла речниця патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець.
За її словами, поліцейські не застосовували до водія жодних спецзасобів, але вони перебували на місці події весь зазначений час.
Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік з ножем пробрався в ТЦК через мобілізацію сина. Через це сталася стрілянина.