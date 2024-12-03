Просидел почти сутки: в Кривом Роге мужчина "забаррикадировался" в авто, чтобы не общаться с ТЦК

Водитель легковушки нарушил правила дорожного движения. Это заметили правоохранители и остановили нарушителя. После этого мужчина закрылся в салоне авто и почти сутки так просидел. Вместе с ним находилась и его мать.

В Кривом Роге мужчина сутки провел в автомобиле на центральной дороге города в знак протеста, что его остановили правоохранители. К тому же оказалось, что водитель скрывался от ТЦК. Об этом пишет издание "Свои".

Так, на днях на проспекте Металлургов в Кривом Роге водитель легковушки нарушил правила дорожного движения. Это заметили правоохранители и остановили нарушителя.

Водитель якобы имел вид нетрезвого человека и отказался от общения с правоохранителями, после чего было выяснено, что он находится в розыске ТЦК.

Авто на проспекте Металлургов

После этого мужчина закрылся в салоне авто и сутки так просидел. Вместе с ним находилась и его мать.

Что говорят в полиции

В патрульной полиции прокомментировали ТСН инцидент с водителем на проспекте Металлургов.

"Водитель был остановлен патрульными полицейскими из-за того, что нарушил ПДД. Полицейские подошли, представились, попросили у него документы. Он не хотел предоставлять свои документы и закрылся в машине. Его остановили около 22:00 и около 19:30 следующего дня он уехал. На место происшествия приезжали представители ТЦК, следственно-оперативная группа, адвокат. После общения с представителями ТЦК водитель покинул место происшествия", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

Авто на проспекте Металлургов

По ее словам, полицейские не применяли к водителю никаких спецсредств, но они находились на месте происшествия все указанное время.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина с ножом пробрался в ТЦК из-за мобилизации сына. Из-за этого произошла стрельба.