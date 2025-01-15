У Житомирській області в морзі обікрали полеглого бійця ЗСУ: як піймали злочинця (фото)

Працівник моргу застосував плоскогубці, щоб зрізати обручку з пальця українського військовослужбовця, розповіли в Нацполіції. За наругу над тілом його можуть посадити на сім років.

Related video

Правоохоронці піймали чоловіка, який обікрав полеглого бійця ЗСУ у морзі. Подія сталась в Житомирській області. Дружина помітила зникнення обручки, яка мала б бути на руці покійного. Поліція провела термінові пошуки та з'ясувала, хто вчинив злочин. Про те, які відшукали зловмисника, 15 січня розповіла пресслужба Національної поліції.

У повідомленні Нацполіції вказано, що кілька днів тому стався інцидент під час поховання українського військовослужбовця. Дружина бійця звернулась до правоохоронців, оскільки побачила зникнення обручки. Обручка була на пальці чоловіка до того, які його помістили в морг, а після — зникла. За фактом злочину почались пошуки й, серед іншого, оглянули ломбарди. У одному з них відшукали викрадену річ. Зловмисник, щоб заволодіти цінним предметом, зрізав його з пальця, пояснили правоохоронці. Підозрюваного затримали: це виявився працівник моргу (ім'я не вказане).

На одному з фото, опублікованих пресслужбою відомства, бачимо обручку, яку зрізали з пальця полеглого бійця. Для зрізання зловмисник застосував плоскогубці та через це сильно деформував прикрасу.

Поліція і крадіжка в морзі - обручка, яку зняли з пальця загиблого Фото: Нацполіція

На іншому фото — фігурант, затриманий правоохоронцями: обличчя заблюрене. У статті Нацполіції вказано, що слідчі дії проводили в Малині. На сьогодні обирають запобіжний захід. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу — наруга над тілом померлого. Якщо суд визнає його провину, то може посадити на термін від чотирьох до семи років.

Поліція і крадіжка в морзі - підозрюваний після затримання Фото: Нацполіція

Зазначимо, 16 січня Фокус писав про інцидент, який відбувся під час церемонії прощання та поховання полеглого бійця ЗСУ, морського піхотинця Андрія Кузьменка. Дружина Кузьменка, журналістка Анастасія Федченко звернулась до медіа, які публікували емоційні фото з недоречними коментарями. Вона порадила працівникам медіа уявити себе на місці полеглого та родичів, і подумати, чи хотіли б вони бачити неетичні фото з кадрами людських страждань.

Нагадуємо, у вересні 2024 року у мережі опублікували кадри смаження шашликів біля моргу в Миколаєві: головний лікар пояснив, чому так сталось.