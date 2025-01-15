В Житомирской области в морге обокрали павшего бойца ВСУ: как поймали преступника (фото)
Работник морга применил плоскогубцы, чтобы срезать кольцо с пальца украинского военнослужащего, рассказали в Нацполиции. За надругательство над телом его могут посадить на семь лет.
Правоохранители поймали мужчину, который в морге обокрал павшего бойца ВСУ. Событие произошло в Житомирской области. Супруга заметила пропажу кольца, которое должно было быть на руке покойного. Полиция провела срочные поиски и выяснила, кто совершил преступление. О том, как нашли злоумышленника, 15 января рассказала пресс-служба Национальной полиции.
В сообщении Нацполиции указано, что несколько дней назад произошел инцидент во время захоронения украинского военнослужащего. Жена бойца обратилась к правоохранителям, поскольку увидела исчезновение обручального кольца. Обручальное кольцо было на пальце мужчины до того, как его поместили в морг, а после — исчезло. По факту преступления начались поиски и, среди прочего, осмотрели ломбарды. В одном из них нашли похищенную вещь. Злоумышленник, чтобы завладеть ценным предметом, срезал его с пальца, пояснили правоохранители. Подозреваемого задержали: это оказался работник морга (имя не указано).
На одном из фото, опубликованных пресс-службой ведомства, видим кольцо, которое срезали с пальца павшего бойца. Для срезания злоумышленник применил плоскогубцы и поэтому сильно деформировал украшение.
На другом фото — фигурант, задержанный правоохранителями: лицо заблюрено. В статье Нацполиции указано, что следственные действия проводили в Малине. На сегодня избирают меру пресечения. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса — надругательство над телом умершего. Если суд признает его вину, то может посадить на срок от четырех до семи лет.
Отметим, 16 января Фокус писал об инциденте, который произошел во время церемонии прощания и захоронения павшего бойца ВСУ, морского пехотинца Андрея Кузьменко. Жена Кузьменко, журналистка Анастасия Федченко обратилась к медиа, которые публиковали эмоциональные фото с неуместными комментариями. Она посоветовала работникам медиа представить себя на месте павшего и родственников, и подумать, хотели бы они видеть неэтичные фото с кадрами человеческих страданий.
Напоминаем, в сентябре 2024 года в сети опубликовали кадры жарки шашлыков возле морга в Николаеве: главный врач объяснил, почему так произошло.