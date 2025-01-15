В Житомирской области в морге обокрали павшего бойца ВСУ: как поймали преступника (фото)

Работник морга применил плоскогубцы, чтобы срезать кольцо с пальца украинского военнослужащего, рассказали в Нацполиции. За надругательство над телом его могут посадить на семь лет.

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Правоохранители поймали мужчину, который в морге обокрал павшего бойца ВСУ. Событие произошло в Житомирской области. Супруга заметила пропажу кольца, которое должно было быть на руке покойного. Полиция провела срочные поиски и выяснила, кто совершил преступление. О том, как нашли злоумышленника, 15 января рассказала пресс-служба Национальной полиции.

В сообщении Нацполиции указано, что несколько дней назад произошел инцидент во время захоронения украинского военнослужащего. Жена бойца обратилась к правоохранителям, поскольку увидела исчезновение обручального кольца. Обручальное кольцо было на пальце мужчины до того, как его поместили в морг, а после — исчезло. По факту преступления начались поиски и, среди прочего, осмотрели ломбарды. В одном из них нашли похищенную вещь. Злоумышленник, чтобы завладеть ценным предметом, срезал его с пальца, пояснили правоохранители. Подозреваемого задержали: это оказался работник морга (имя не указано).

На одном из фото, опубликованных пресс-службой ведомства, видим кольцо, которое срезали с пальца павшего бойца. Для срезания злоумышленник применил плоскогубцы и поэтому сильно деформировал украшение.

Полиция и кража в морге — обручальное кольцо, которое сняли с пальца погибшего Фото: Нацполиция

На другом фото — фигурант, задержанный правоохранителями: лицо заблюрено. В статье Нацполиции указано, что следственные действия проводили в Малине. На сегодня избирают меру пресечения. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса — надругательство над телом умершего. Если суд признает его вину, то может посадить на срок от четырех до семи лет.

Полиция и кража в морге — подозреваемый после задержания Фото: Нацполиция

Отметим, 16 января Фокус писал об инциденте, который произошел во время церемонии прощания и захоронения павшего бойца ВСУ, морского пехотинца Андрея Кузьменко. Жена Кузьменко, журналистка Анастасия Федченко обратилась к медиа, которые публиковали эмоциональные фото с неуместными комментариями. Она посоветовала работникам медиа представить себя на месте павшего и родственников, и подумать, хотели бы они видеть неэтичные фото с кадрами человеческих страданий.

Напоминаем, в сентябре 2024 года в сети опубликовали кадры жарки шашлыков возле морга в Николаеве: главный врач объяснил, почему так произошло.