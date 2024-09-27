В Николаеве компания жарила шашлыки возле морга: главный врач объяснил причину (фото, видео)

Руководитель больницы в Николаеве уверен, что вполне приемлемо отдыхать и развлекаться возле помещения морга, слышно на видео с места событий. По его мнению, такой отдых поможет военным, которые реабилитируются после ранений.

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Днем 27 сентября во дворе Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи заметили группу неизвестных, которые установили мангал, разожгли огонь и жарили мясо. Между тем в нескольких метрах от отдыхающих расположен морг и помещение, в котором прощаются с умершими. На видео, снятом на территории больницы, действительно видно компанию и слышно объяснения главного врача Александра Демьянова, который не возражает против таких действий. О необычном событии депутат Николаевского облсовета Светлана Федорова написала в Telegram-канале.

Скандал в больнице — видео из Николаева 27 сентября

Федорова опубликовала рассказ об увиденном в больнице около 11 ч. 27 сентября. По ее словам, когда она приблизилась к моргу и Залу прощания, то увидела пол десятка мужчин, автомобиль, палатки, мангалы и мясо, которое уже начали жарить.

Скандал в больнице — компания с мангалом в больнице Николаева Фото: НикВести Скандал в больнице — главный врач Александр Демьянов (справа) Фото: НикВести

Как пояснила депутат, среди граждан-отдыхающих был главный врач. Руководитель медучреждения объяснил, что не видит никаких нарушений в развлечениях, даже если они происходят рядом с телами умерших. По его словам, он поддержал идею местной армянской диаспоры, которая решила морально поддержать раненых бойцов.

"Армянская диаспора решила угостить в пятницу ребят, которые у нас проходят лечение. Им выделили место возле пищеблока. Пищеблок находится недалеко от морга, где придерживаются санитарных норм и хранят умерших. Решили сделать [бойцам — Ред.] хоть какой-то праздник. Ребята решили помочь", — слышны на видео слова Демьяненко.

Между тем Федорова подытожила, что идея поддержки воинов — это "доброе дело". Впрочем, прием пищи на территории больницы — "нехорошо с инфекционно-эпидемиологической точки зрения и с точки зрения морали".

Глава Николаевского областного совета Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич не комментировали событие, о котором написала политик.

Отметим, в 2023 году Фокус рассказал о скандале с больницей в Запорожье. Как выяснилось, заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров провел инспекцию в медучреждениях областного центра. Во время общения с пациентами одного медучреждения чиновник услышал, что людей лечат препаратами с недоказанной эффективностью — "фуфломицинами". Были также другие нарушения: например, нецелевая трата средств на проведение ремонта.

Напоминаем, в августе в СМИ рассказали о проблемах со средствами, которые граждане собрали на ремонт больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российского обстрела.