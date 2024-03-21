На российскую субмарину установили "мангал" (фото)

Точно неизвестно, для каких целей установили экран на рубку, но обозреватели считают, что это является свидетельством беспокойства о безопасности российских военных.

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Российская субмарина "Тула" появилась на фотографиях с "мангалом" на верхней части боевой рубки для защиты от БПЛА. Об этом сообщает The War Zone.

"Мангалы" или "козырьки" массово устанавливаются на российской и украинской бронетехнике из-за засилья дронов. Однако впервые россияне дошли до интеграции "козырька" на подводную лодку о чем стало известно из государственного телеканала "Россия-24". Субмарина проекта класса "Дельфин" находится в составе Северного флота Военно-морских сил РФ и базируется в Мурманской области. Ее водоизмещение около 15 500 тонн и может иметь на борту до 16 баллистических ракет "Синева".

Субмарина впервые получила "мангал"

Некоторые наблюдатели считают, что конструкция с металлическим каркасом на верхней части боевой рубки может быть частью солнцезащитной шторы или служить для другой цели. Также неизвестно, как это может повлиять на лодку, если она погрузится под воду. Поэтому было бы уместно, чтобы его можно было установить или снять при необходимости.

Гаджиево находится более чем в 1000 км от Украины и находится вне зоны досягаемости украинских дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. До Мурманской области диверсанты или дроны еще не доходили. Но безусловно "Тула" была бы желанной целью для украинских дронов, пишут в издании.

В целом появление "мангала" свидетельствует о большом беспокойстве относительно опасности, которые представляют беспилотники.

Напомним, 3 января СМИ писали, что может быть альтернативой для "мангалов" на бронетехнике.

Также в ГУР показали, как дроны Magura V5 потопили "Сергея Котова".