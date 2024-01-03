Альтернатива "мангалам": как защитить бронетехнику от дронов (видео)

Российско-украинская война показывает насколько увеличивается угроза для бронетехники в условиях большого количества дронов по типу камикадзе и FPV. Поэтому комплексы активной защиты могут стать ответом на вызов.

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Война в Украине показывает, что беспилотники со сбросами и дроны-камикадзе представляют все большую угрозу для бронетехники. Поиск защиты привел к использованию козырьков, которые прозвали "мангалом". Однако в мире уже много лет разрабатывают комплексы активной защиты, которые могут помочь решить современную проблему на поле боя. Об этом сообщает The War Zone.

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Комплексы активной защиты (КАЗ) — это набор датчиков, систем и зарядов, которые должны выявлять и поражать угрозы. Их можно адаптировать для противодействия беспилотникам, в том числе с помощью обновления программного обеспечения. Сейчас Израиль считают пионером и передовой страной в этой сфере.

В мире существует несколько разработок КАЗ:

Trophy от Rafael Advance Defense Systems;

StrikeShield от Rheinmetall;

Iron Curtain от Artis;

Iron Fist от Elbit Systems.

Противотанковые угрозы являются основной целью для КАЗ. Система должна быстро распознать угрозу и запустить противозаряд. Все это происходит гораздо быстрее, чем может среагировать человек и происходит автоматизировано. В результате техника имеет невидимый защитный купол, который должен защищать экипаж.

Как защитить технику от дронов?

В ходе российско-украинской войны каждый день создаются новые видео поражения техники разнообразными дронами. Системы даже конкурируют с артиллерией на поле боя. Поэтому комплекс активной защиты надо модифицировать или дооборудовать для борьбы с такими угрозами. В будущем угроза беспилотников будет только расти, считают американские военные.

Демонстрация работы КАЗ Iron Fist

Израильская система Trophy пока не может защищать танк или другую технику от удара сверху. Поэтому она имеет ограниченный потенциал для борьбы с дронами. Однако систему можно было бы оборудовать дополнительными датчиками, что предоставит купольную защиту для машины.

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Также есть еще один выход — создать лазерную или высокомощную микроволновую систему против БПЛА. Такая разработка так же имеет ограничения:

поражение одним лазером одной цели;

необходимость дополнительного питания;

необходимость охлаждения лазерной установки;

потребность уменьшить размер микроволновой системы, чтобы она поместилась, например, на танк.

Кроме этого беспилотники бывают разные. Если речь идет о коптере с гранатой, то он движется медленнее FPV-дрона. Поэтому надо создать различные датчики и алгоритмы, которые бы позволяли выявлять различные типы угроз.

Современные угрозы на поле боя Фото: BAE Systems

Также комплексы активной защиты надо объединить в одну комплексную систему. Армия США работала над таким решением под названием Modular Active Protection Systems. Платформа может объединить КАЗ, инфракрасные средства противодействия, лазеры и другие системы в единую сеть, которая бы действовала в соответствии с типом и количеством угроз.

В итоге автор пишет, что пока не существует системы, которая бы убрала все угрозы на поле боя. И пока неизвестно, какую роль играют комплексы активной защиты во время дискуссии об угрозе дронов.

Напомним, 14 декабря в сети показали, как Trophy спас танк Merkava 4 от поражения РПГ.

19 декабря СМИ писали, что США так и не определились с комплексом активной защиты для Stryker.