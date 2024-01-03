Альтернатива "мангалам": як захистити бронетехніку від дронів (відео)
Російсько-українська війна показує наскільки більшає загроза для бронетехніки в умовах великої кількості дронів по типу камікадзе та FPV. Відтак комплекси активного захисту можуть стати відповіддю на виклик.
Війна в Україні показує, що безпілотники зі скидами та дрони-камікадзе ставлять все більшу загрозу для бронетехніки. Пошук захисту призвів до використання козирків, які прозвали "мангалом". Проте у світі вже багато років розробляють комплекси активного захисту, які можуть допомогти розвʼязати сучасну проблему на полі бою. Про це повідомляє The War Zone.Важливо
Комплекси активного захисту (КАЗ) — це набір датчиків, систем та зарядів, які мають виявляти та уражати загрози. Їх можна адаптувати для протидії безпілотників, зокрема за допомогою оновлення програмного забезпечення. Наразі Ізраїль вважають піонером та передовою країною в цій сфері.
У світі існує кілька розробок КАЗ:
- Trophy від Rafael Advance Defense Systems;
- StrikeShield від Rheinmetall;
- Iron Curtain від Artis;
- Iron Fist від Elbit Systems.
Протитанкові загрози є основною ціллю для КАЗ. Система має швидко розпізнати загрозу та запустити протизаряд. Все це відбувається набагато швидше, ніж може зреагувати людина й відбувається автоматизовано. В результаті техніка має невидимий захисний купол, який має захищати екіпаж.
Як захистити техніку від дронів?
У процесі російсько-української війни кожен день створюються нові відео ураження техніки різноманітними дронами. Системи навіть конкурують з артилерією на полі бою. Відтак комплекс активного захисту треба модифікувати чи дообладнати для боротьби з такими загрозами. В майбутньому загроза безпілотників буде лише зростати, вважають американські військові.
Ізраїльська система Trophy наразі не може захищати танк чи іншу техніку від удару згори. Тому вона має обмежений потенціал для боротьби з дронами. Проте систему можна було б обладнати додатковими датчиками, що надасть купольний захист для машини.
Також є ще один вихід — створити лазерну або високопотужну мікрохвильову систему проти БПЛА. Така розробка так само має обмеження:
- ураження одним лазером однієї цілі;
- необхідність додаткового живлення;
- необхідність охолодження лазерної установки;
- потреба зменшити розміру мікрохвильової системи, щоб вона помістилась, наприклад, на танк.
Окрім цього безпілотники бувають різні. Якщо йдеться про коптер з гранатою, то він рухається повільніше за FPV-дрон. Тому треба створити різні датчики та алгоритми, які б дозволяли виявляти різноманітні типи загроз.
Також комплекси активного захисту треба обʼєднати в одну комплексну систему. Армія США працювала над таким рішенням під назвою Modular Active Protection Systems. Платформа може обʼєднати КАЗ, інфрачервоні засоби протидії, лазери та інші системи в єдину мережу, яка б діяла відповідно до типу та кількості загроз.
У підсумку автор пише, що наразі не існує системи, яка б прибрала всі загрози на полі бою. І наразі невідомо, яку роль відіграють комплекси активного захисту під час дискусії про загрозу дронів.
Нагадаємо, 14 грудня в мережі показали, як Trophy врятував танк Merkava 4 від ураження РПГ.
19 грудня ЗМІ писали, що США так і не визначились із комплексом активного захисту для Stryker.