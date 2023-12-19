США так і не підібрали систему активного захисту для бронемашин Stryker: у чому складнощі

Як кандидати виступали система StrikeShield від компанії Rheinmetall і система Iron Curtain — розробка компанії Artis. І хоча остання загалом могла б підійти, на її доведення потрібно занадто багато часу і грошей.

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Виконавчий директор програми наземних бойових систем генерал Гленн Дін заявив, що армія США досі не має життєздатної системи активного захисту (APS) для своїх бойових броньованих машин Stryker, незважаючи на нещодавню спробу інтегрувати черговий зразок. Про це 19 грудня повідомили в Defence Post.

За його словами, армійці шукали прийнятне рішення, яке могло б підійти для бронемашини з урахуванням її ваги, розмірів і потужності. Однак після багатьох років пошуків армія так і не знайшла відповідного варіанту.

"Ми не змогли знайти технічне рішення, що підходить для Stryker. Хоча ми продовжуємо стежити за тим, що може запропонувати комерційний ринок і над чим працюють наші партнери в Командуванні з розвитку бойових можливостей армії", — сказав Дін.

Як один із варіантів було запропоновано систему від компанії Rheinmetall та її американського партнера Unified Business Technologies під назвою StrikeShield. Розробники стверджували, що ця APS забезпечує найшвидший час реакції під час нападу, захищаючи машини від ракет, нейтралізуючи їх до того, як вони потраплять у ціль.

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Але з цим захистом вийшла заминка, а представники UBT згодом заявили, що їхня команда так і не отримала офіційних результатів випробувань, тому утримається від коментарів доти, доки результати не будуть офіційно опубліковані.

Ще одним варіантом була розробка компанії Artis та її система Iron Curtain, однак армійське керівництво заявило, що, хоча концепція системи загалом працює, на її доведення знадобиться надто багато часу і грошей.

Зрештою компанія зупинила свій вибір на двох системах ізраїльських фірм: це системи активного захисту Rafael Trophy APS, якими оснащують танки M1A2 Abrams у рамках модернізації System Enhancement Package версії 3 (SEPv3) і системи Iron Fist Light Decoupled компанії Elbit Systems для машини Bradley. Однак Дін підтвердив, що грошей для подальшого придбання Elbit APS, як і раніше, немає.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони Великої Британії після ретельної оцінки визнали систему активного захисту Trophy незамінним доповненням для захисту основних бойових танків Challenger 3. За інформацією видання Defensa, під час випробувань комплекс продемонстрував свою ефективність, перехопивши понад 90% загроз.