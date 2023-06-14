Лазерне ППО для бронемобіля Stryker стрілятиме по дронах і ракетах ще точніше

Інженери знизять вагу установки DE M-SHORAD та спростять її обслуговування.

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Компанія Kord Technologies розробляє лазерну зброю для засобів ППО, що розташовані на борту бойових броньованих машин Stryker. Після низки випробувань інженери внесуть конструктивні зміни до прототипів, пише militaryaerospace.com.

DE M-SHORAD — це лазерна зброя потужністю 50 кіловат, призначена для ураження пілотованих та безпілотних літаків, вертольотів та ракет з борту бронемобіля Stryker, йдеться у матеріалі. Інженери мають намір зменшити загальну вагу установки, оскільки вона виявилася занадто важкою. Крім того, розробники повинні зробити так, щоб обслуговування засобу ППО було максимально простим.

ЗМІ нагадує, що з 2021 року розробкою займаються Kord Technologies та Управління армійських оперативних можливостей та критичних технологій (RCCTO). Спільними зусиллями було створено засіб ППО малої дальності — Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, DE M-SHORAD. Військові мають отримати від інженерів 8 прототипів лазерного ППО — 2 вже пройшли тестування на полігоні, третій прототип теж незабаром випробують в умовах, близьких до реальних, а четвертий поки що модифікують.

Раніше Фокус повідомляв, що система ППО, встановлена на бронемобілі Stryker, змогла знищити безпілотники вагою до 600 кг.