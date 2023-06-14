Лазерное ПВО для бронемобиля Stryker будет стрелять по дронам и ракетам еще точнее

Инженеры снизят вес установки DE M-SHORAD и упростят ее обслуживание.

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Компания Kord Technologies разрабатывает лазерное оружие для средств ПВО, расположенных на борту боевых бронированных машин Stryker. После ряда испытаний, инженеры внесут конструктивные изменения в прототипы, пишет militaryaerospace.com.

DE M-SHORAD — это лазерное оружие мощностью 50 киловатт, предназначенное для поражения пилотируемых и беспилотных самолетов, вертолетов и ракет с борта бронемобиля Stryker, говорится в материале. Инженеры намерены уменьшить общий вес установки, так как она оказалась тяжелее, чем это нужно. Кроме того разработчики должны сделать так, чтобы обслуживание орудия было максимально простым.

СМИ напоминает, что с 2021 года разработкой занимаются Kord Technologies и Управление армейских оперативных возможностей и критических технологий (RCCTO). Совместными усилиями было создано средство ПВО малой дальности — Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, DE M-SHORAD. Всего должно быть создано 8 прототипов лазерного ПВО — 2 уже прошли тестирование на полигоне, третий прототип тоже скоро будет испытан, а четвертый пока модифицируют.

Ранее Фокус сообщал о том, что система ПВО, установленная на бронемобиле Stryker, смогла уничтожить беспилотники весом до 600 кг.