У Миколаєві компанія смажила шашлики біля моргу: головний лікар пояснив причину (фото, відео)

Керівник лікарні в Миколаєві впевнений, що є цілком прийнятним відпочивати та розважатись біля приміщення моргу, чути на відео з місця подій. На його думку, такий відпочинок допоможе військовим, які реабілітуються після поранень.

Related video

Вдень 27 вересня на подвір'ї Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги помітили групу невідомих, які встановили мангал, розпалили вогонь та смажили м'ясо. Тим часом за кілька метрів від відпочивальників розташований морг та приміщення, в якому прощаються з померлими. На відео, знятому на території лікарні, дійсно видно компанію та чути пояснення головного лікаря Олександра Дем’янова, який не заперечує проти таких дій. Про незвичну подію депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова написала в Telegram-каналі.

Скандал у лікарні - відео з Миколаєва 27 вересня

Федорова опублікувала розповідь про побачене в лікарні близько 11 год. 27 вересня. З її слів, коли вона наблизилась до моргу та Зали прощання, то побачила з під десятки чоловіків, автомобіль, намети, мангали та м'ясо, яке вже почали смажити.

Скандал у лікарні - компанія з мангалом в лікарні Миколаєва Фото: НикВести Скандал у лікарні - головний лікар Олександр Дем"янов (справа) Фото: НикВести

Як пояснила депутатка, серед громадян-відпочивальників був головний лікар. Керівник медзакладу пояснив, що не вбачає ніяких порушень у розвагах, навіть якщо вони відбуваються поруч з тілами померлих. З його слів, він підтримав ідею місцевої вірменської діаспори, яка вирішила морально підтримати поранених бійців.

"Вірменська діаспора вирішила пригостити у п’ятницю хлопців, які у нас проходять лікування. Їм виділили місце біля харчоблока. Харчоблок знаходиться недалеко від моргу, де дотримуються санітарних норм і зберігають померлих. Вирішили зробити [бійцям — Ред.] хоч якесь свято. Хлопці вирішили допомогти", — чути на відео слова Дем'яненка.

Тим часом Федорова підсумувала, що ідея підтримки воїнів — це "добра справа". Втім, приймання їжі на території лікарні — "недобре з інфекційно-епідеміологічної точки зору та з точки зору моралі".

Голова Миколаївської обласної ради Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич не коментували подію, про яку написала політикиня.

Зазначимо, у 2023 році Фокус розповів про скандал з лікарнею у Запоріжжі. Як з'ясувалось, заступник міністри охорони здоровʼя України Сергій Дубров провів інспекцію у медзакладах обласного центру. Під спілкування з пацієнтами одного медзакладу чиновник почув, що людей лікують препаратами з недоведеною ефективністю — "фуфломіцинами". Були також інші порушення: наприклад, нецільова витрата коштів на проведення ремонту.

Нагадуємо, у серпні у ЗМІ розповіли про негаразди з коштами, які громадяни зібрали на ремонт лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала від російського обстрілу.