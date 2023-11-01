Скандал у лікарні Запоріжжя: медиків змусили повернути пацієнтам гроші за "фуфломіцин"

Пацієнти купували та отримували сумнівні ліки, а також з них брали гроші за пакети Програми медичних гарантій, які покривають необхідне лікування та лікарські засоби, повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України.

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В одній з лікарень Запоріжжя лікарі змушували пацієнтів купувати ліки з недоведеною ефективністю. В Міністерстві охорони України дізналися про це і змусили медиків повернути людям витрачені на такі ліки кошти. Про ситуацію з ліками пише "Запоріжжя. Інфо" з посиланням на слова першого заступника міністра охорони здоровʼя України Сергія Дуброва під час робочого візиту до медичних закладів Запоріжжя.

"У КНП "Запорізька міська клінічна лікарня № 5", спілкуючись з пацієнтами, зʼясували, що лікарі змушують пацієнтів самостійно купувати препарати, зокрема ті, у яких відсутня доказова база щодо ефективності застосування, так звані "фуфломіцини". Керівництво лікарні отримало вказівки щодо повернення коштів пацієнтам, які витратили власні гроші для купівлі таких препаратів, оскільки всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта в стаціонарних умовах, повністю покриваються пакетами Програми медичних гарантій", — сказав він.

Заступник міністра також висловив невдоволення умовами для пацієнтів в медзакладах міста. Він зауважив, що в міністерстві вже систематично помічають, що адміністрація лікарні вкладає гроші в ремонти своїх кабінетів і економить на ремонті палат і коридорів.

"Вже вкотре ми приїжджаємо до лікарень та бачимо відремонтовані та новенькі адміністративні поверхи та кабінети керівників закладів, у той час, як палати, де знаходяться пацієнти, часто перебувають у незадовільному стані. Коли у відділенні лікарні душ не працює 4 дні, а керівник закладу не вживає жодних заходів щодо забезпечення базових потреб пацієнта, виникає питання щодо адекватності менеджменту такого закладу", – сказав Дубров

Він додав, що пакети Програми медичних гарантій покривають необхідну діагностику, лікування та лікарські засоби для пацієнта. Тому якщо медики вимагають у пацієнтів на це кошти, порадив повідомляти про це на "гарячу лінію" НСЗУ 16-77.

Нагадаємо, що у Харкові очільниця обласної МСЕК відмовила бійцю Сил оборони у зміні групи інвалідності і порадила йому відрізати ногу, а тоді отримати 2 групу інвалідності.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині спалахнув скандал через українських біженців, які нібито часто ходять до стоматологів і роблять собі зуби, тоді як звичайні громадяни країни не можуть собі цього дозволити.