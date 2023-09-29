"Роблять собі нові зуби": у Німеччині спалахнув скандал через українських біженців

Після виступу німецького опозиціонера розкритикували колеги у політиці і навіть місцеві стоматологи.

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У Німеччині опозиція обурилася тим, що біженці з України можуть дозволити собі відвідувати стоматологів, тоді як місцеві жителі не мають на це коштів. Про це пише DW.

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц виступив на ток-шоу на телеканалі Welt. Він говорив про міграцію і заявив, що населення Німеччини вже дратується через наплив біженців.

"Населення божеволіє, коли бачить, що 300 тисяч прохачів притулку отримали відмову, але не залишають країну, а отримують всілякі соціальні послуги, повну медичну допомогу. Вони сидять у лікаря і роблять нові зуби, а німецькі громадяни при цьому не можуть записатися на прийом", — сказав Мерц.

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Його висловлювання обурили суспільство, а канцлер Німеччини Олаф Шольц, прямо не називаючи лідера ХДС, закликав політичні сили до єдності.

Після виступу опозиціонера його розкритикували навіть німецькі стоматологи.

"Чесно кажучи, я не можу зрозуміти висловлювань Фрідріха Мерца. Зазвичай записатися на прийом до стоматолога нескладно", — сказав голова асоціації стоматологів Німеччини Крістоф Бенц у коментарі виданню Wirtschaftswoche.

Видання зазначає, що біженцуі мають обмежений доступ до медичних послуг, а до стоматологів можуть потрапити лише маючи гострий зубний біль.

Раніше Мерц вже висловлювався про біженців. Минулого року він звинуватив українців у "соціальному туризмі", мовляв, вони катаються з Німеччини до України і навпаки.

Нагадаємо, що Німеччина планує скоротити обсяг федеральної допомоги для біженців на тлі зростаючої інфляції після багатьох років великих витрат.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ від 19 вересня, Польща наступного року може скоротити обсяг допомоги, що надається біженцям з України.