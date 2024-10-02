З простріляною головою: у Підмосков'ї знайшли тіло "ексміністра ЛНР" Завізєнова

За даними журналістів, Завізєнов міг вчинити самогубство, хоча його син розповів поліцейським, що батько планував їхати на полювання на Камчатку.

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У Підмосков'ї з вогнепальним пораненням голови знайдено колишнього "міністра" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР" Костянтина Завізенова. Про це повідомив телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела.

"За даними джерела ВЧК-ОГПУ, тіло "ексміністра ЛНР" Костянтина Завізенова було знайдено в Істринському районі на ділянці в його заміському будинку. Він помер від поранення в голову", — йдеться у повідомленні.

Автори матеріалу уточнили, що прибулі на місце події поліцейські застали в будинку його неповнолітнього сина, за словами якого, батько пив горілку і розмовляв із ним про життя. Далі Завізєнов начебто планував поїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку.

Джерело також розповіло ВЧК-ОГПУ, що Костянтин Завізенов міг вчинити самогубство, оскільки перебував у стадії розлучення з дружиною.

"Днів 10 тому Костянтин Завізенов відправив повідомлення рідним і близьким зі словом "Прощавай". Але ніяк це не пояснив і нічого з собою не зробив. Сьогодні ввечері він вирішив піти по-англійськи", — йдеться у публікації.

Хто такий Костянтин Завізєнов

Костянтин Завізєнов є уродженцем російського міста Перм. 50-річний росіянин працював в інвестиційних департаментах Міненерго РФ, Мінпроменерго РФ, а також у концерні "Росенергоатом".

Як зазначає ВЧК-ОГПУ, з 2010 по 2016 рік Завізєнов був директором з управління ризиками в "Інтер РАО ЄЕС". Це найбільша в Росії енергетична компанія, яку 2010 року очолив син зберігача активів Путіна – Борис Ковальчук.

У серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості незаконного формування "ЛНР". У 2023 році, за даними ВЧК-ОГПУ, Завізєнов звільнився під приводом "догляду за дружиною".

Нагадаємо, 28 вересня джерела Фокусу в українській розвідці повідомили, що у Росії ліквідували полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева.

27 вересня стало відомо про ліквідацію російського оператора БпЛА Антона Видри з позивним "Моссад".