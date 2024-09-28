У Росії ліквідували полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева, — джерела Фокусу

За даними воєнної розвідки, вбитий російський полковник брав участь у підготовці російських фахівців з використання БпЛА.

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У ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації Міністерства оборони РФ. Про це повідомили джерела Фокусу в українській розвідці.

Ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації, яку здійснив місцевий рух спротиву кремлівському режиму у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Про деталі смерті наразі невідомо.

Полковник був причетний до підготовки російських фахівців з використання БпЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", — повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо про ліквідацію російського оператора БпЛА Антона Видри з позивним "Моссад".