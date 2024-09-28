В России ликвидировали полковника ВС РФ Алексея Коломейцева, — источники Фокуса

По данным военной разведки, убитый российский полковник участвовал в подготовке российских специалистов по использованию БПЛА.

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В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Об этом сообщили источники Фокуса в украинской разведке.

Ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации, которую осуществило местное движение сопротивления кремлевскому режиму в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. О деталях смерти пока неизвестно.

Полковник был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БпЛА, в частности операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали ранее. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев до тех пор, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", — сообщил собеседник.

Напомним, 27 августа стало известно о ликвидации российского оператора БпЛА Антона Выдры с позывным "Моссад".