По данным журналистов, Завизенов мог совершить самоубийство, хотя его сын рассказал полицейским, что отец планировал ехать на охоту на Камчатку.

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В Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден бывший "министр" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР" Константин Завизенов. Об этом сообщил телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники.

"По данным источника ВЧК-ОГПУ, тело "экс-министра ЛНР" Константина Завизенова было найдено в Истринском районе на участке в его загородном доме. Он умер от ранения в голову", — говорится в сообщении.

Авторы материала уточнили, что прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, по словам которого, отец пил водку и разговаривал с ним о жизни. Далее Завизенов якобы планировал поехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку.

Источник также рассказал ВЧК-ОГПУ, что Константин Завизенов мог совершить самоубийство, поскольку находился в стадии развода с женой.

"Дней 10 назад Константин Завизенов отправил сообщение родным и близким со словом "Прощай". Но никак это не объяснил и ничего с собой не сделал. Сегодня вечером он решил уйти по-английски", — говорится в публикации.

Кто такой Константин Завизенов

Константин Завизенов является уроженцем российского города Пермь. 50-летний россиянин работал в инвестиционных департаментах Минэнерго РФ, Минпромэнерго РФ, а также в концерне "Росэнергоатом".

Как отмечает ВЧК-ОГПУ, с 2010 по 2016 год Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС". Это крупнейшая в России энергетическая компания, которую в 2010 году возглавил сын хранителя активов Путина — Борис Ковальчук.

В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования "ЛНР". В 2023 году, по данным ВЧК-ОГПУ, Завизенов уволился под предлогом "ухода за женой".

Напомним, 28 сентября источники Фокуса в украинской разведке сообщили, что в России ликвидировали полковника ВС РФ Алексея Коломейцева.

27 сентября стало известно о ликвидации российского оператора БпЛА Антона Выдры с позывным "Моссад".