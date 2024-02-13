ЗРГК "Тунгуска" охраняет Подмосковье с воздуха: в "Атеш" рассказали особенности ПВО (видео)

В поселке Ильинское-Усово Московской области враг разместил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска". Он находится в активном состоянии на боевом дежурстве, рассказали в украинском подполье.

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Украинское подполье обнаружило средства противовоздушной обороны в Московской области (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" обнаружил ПВО в Московской области", — говорится в сообщении.

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Партизаны обнаружили размещение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в поселке Ильинское-Усово Московской области. Сейчас комплекс находится в активном состоянии на боевом дежурстве.

Координаты место, где расположена российская ПВО в Московской области — 55.7739656, 37.2252980.

ВС РФ увеличили количество средств ПВО в глубине России

Россияне увеличили количество средств противовоздушной обороны в глубине страны. В частности, враг использует даже старые советские системы 80-х годов 20 века. Причиной этого в подполье называют успешные удары по военным объектам неизвестных беспилотников.

"Мы надеемся на продолжение и сообщаем операторам этих дронов о размещении средств ПВО противника", — добавили в "Атеш".

Напомним, 12 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина хочет изготовить тысячи дронов большой дальности. По его словам, существуют десять компаний, создающих БПЛА, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

9 февраля депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны и внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что войну в Украине следует перенести на территорию России. В частности, нужно сделать все возможное, чтобы ВСУ могли поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в РФ, но и министерства, командные пункты и огневые точки.