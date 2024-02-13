ЗРГК "Тунгуска" охороняє Підмосков'я з повітря: в "Атеш" розповіли особливості ППО (відео)

У селищі Ільїнське-Усово Московської області ворог розмістив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска". Він перебуває в активному стані на бойовому чергуванні, розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля виявило засоби протиповітряної оборони у Московській області (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Атеш" виявив ППО у Московській області", — йдеться у повідомленні.

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Партизани виявили розміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" в селищі Ільїнське-Усово Московської області. Наразі комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні.

Координати місце, де розташована російська ППО в Московській області — 55.7739656, 37.2252980.

ЗС РФ збільшили кількість засобів ППО в глибині Росії

Росіяни збільшили кількість засобів протиповітряної оборони в глибині країни. Зокрема, ворог використовує навіть старі радянські системи 80-х років 20 століття. Причиною цього в підпіллі називають успішні удари по військових об'єктах невідомих безпілотників.

"Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів про розміщення засобів ППО противника", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 12 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна хоче виготовити тисячі дронів великої дальності. З його слів, існують десять компаній, що створюють БПЛА, які можуть досягти Москви і Санкт-Петербурга.

9 лютого депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з питань оборони і зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що війну в Україні слід перенести на територію Росії. Зокрема, потрібно зробити все можливо, аби ЗСУ могли уражати не лише нафтопереробні заводи у РФ, але й міністерства, командні пункти і вогневі точки.