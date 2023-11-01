Скандал в больнице Запорожья: медиков заставили вернуть пациентам деньги за "фуфломицин"

Пациенты покупали и получали сомнительные лекарства, а также с них брали деньги за пакеты Программы медицинских гарантий, которые покрывают необходимое лечение и лекарственные средства, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины.

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В одной из больниц Запорожья врачи заставляли пациентов покупать лекарства с недоказанной эффективностью. В Министерстве здравоохранения Украины узнали об этом и заставили медиков вернуть людям потраченные на такие лекарства средства. О ситуации с лекарствами пишет "Запорожье. Инфо" со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва во время рабочего визита в медицинские учреждения Запорожья.

"В КНП "Запорожская городская клиническая больница № 5", общаясь с пациентами, выяснили, что врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать препараты, в частности те, у которых отсутствует доказательная база по эффективности применения, так называемые "фуфломицины". Руководство больницы получило указания по возврату средств пациентам, которые потратили собственные деньги для покупки таких препаратов, поскольку все расходы, связанные с лечением пациента в стационарных условиях, полностью покрываются пакетами Программы медицинских гарантий", — сказал он.

Заместитель министра также выразил недовольство условиями для пациентов в медучреждениях города. Он заметил, что в министерстве уже систематически замечают, что администрация больницы вкладывает деньги в ремонты своих кабинетов и экономит на ремонте палат и коридоров.

"Уже в который раз мы приезжаем в больницы и видим отремонтированные и новенькие административные этажи и кабинеты руководителей учреждений, в то время, как палаты, где находятся пациенты, часто находятся в неудовлетворительном состоянии. Когда в отделении больницы душ не работает 4 дня, а руководитель учреждения не принимает никаких мер по обеспечению базовых потребностей пациента, возникает вопрос об адекватности менеджмента такого заведения", — сказал Дубров

Он добавил, что пакеты Программы медицинских гарантий покрывают необходимую диагностику, лечение и лекарственные средства для пациента. Поэтому если медики требуют у пациентов на это средства, посоветовал сообщать об этом на "горячую линию" НСЗУ 16-77.

Напомним, что в Харькове руководительница областной МСЭК отказала бойцу Сил обороны в изменении группы инвалидности и посоветовала ему отрезать ногу, а тогда получить 2 группу инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Германии вспыхнул скандал из-за украинских беженцев, которые якобы часто ходят к стоматологам и делают себе зубы, тогда как обычные граждане страны не могут себе этого позволить.