Голова МЗС Великої Британії з трибуни ООН назвав Путіна "босом мафії" (відео)

Девід Леммі, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росія грубо порушує міжнародне право і не захищає на війні в Україні інтереси країн "Глобального Півдня".

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Девід Леммі, голова МЗС Великої Британії звинуватив Володимира Путіна, що той повертає світ у реальність, де порушується Статут ООН та перекраюються силою кордони держав. Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН.

Виступ Девіда Леммі на Раді безпеки ООН

Леммі націлився в російського лідера, заявивши представнику Росії: "Ми знаємо, хто ви є". Британський міністр розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну, згадавши часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", – сказав голова МЗС Британії.

Він також нагадав про те, що Кремль посилав найманців до країн Африки, бомбив українські лікарні та вбивав опонентів у європейських містах.

"Пане президенте, я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали й боролися у великому повстанні поневолених", – заявив Леммі.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – наголосив він.

Також Леммі заявив, що Росія намагається повернути Європу у минулі часи, в світ імперіалізму, коли силою руйнують кордони суверенних держав та порушується Статут ООН.

"Ми хочемо миру в Україні. Ми хочемо цього для українського народу. Як сказав президент Зеленський, це має бути мир, який поважає фундаментальні принципи, які лежать в основі ООН, принципи суверенітету та територіальної цілісності. Путінська Росія хоче її порушити. Ми хочемо її підтримувати, і ми це зробимо. Як сказав президент Зеленський, статут ООН матиме перевагу. Слава Україні!", — резюмував Леммі.

Виступ Девіда Леммі на Раді безпеки ООН

Леммі виступив в той час, коли Україна продовжує вмовляти союзників і насамперед президента США Джо Байдена, щоб ті дали їм дозвіл на використання західних ракет великої дальності, зокрема британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він презентує Джо Байдену і двом кандидатам у президенти США є містком до дипломатичного виходу закінчення війни.

В РФ вже відреагували і на мирний план і на виступ Зеленського в ООН. Дмитро Пєсков заявив, що примусити Росію до миру "неможливо".