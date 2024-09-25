Глава МИД Великобритании с трибуны ООН назвал Путина "боссом мафии" (видео)

Дэвид Лэмми, выступая на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Россия грубо нарушает международное право и не защищает на войне в Украине интересы стран "Глобального Юга".

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Дэвид Лэмми, глава МИД Великобритании обвинил Владимира Путина, что тот возвращает мир в реальность, где нарушается Устав ООН и перекраиваются силой границы государств. Об этом он сказал во время заседания Совета безопасности ООН.

Выступление Дэвида Лэмми на Совете безопасности ООН

Лэмми нацелился в российского лидера, заявив представителю России: "Мы знаем, кто вы есть". Британский министр раскритиковал поведение Путина во время вторжения в Украину, вспомнив времена рабовладения, и обвинил российское правительство в том, что оно пренебрегает международным правом.

"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", — сказал глава МИД Британии.

Он также напомнил о том, что Кремль посылал наемников в страны Африки, бомбил украинские больницы и убивал оппонентов в европейских городах.

"Господин президент, я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных", — заявил Лэмми.

"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", — подчеркнул он.

Также Лэмми заявил, что Россия пытается вернуть Европу в прошлые времена, в мир империализма, когда силой разрушают границы суверенных государств и нарушается Устав ООН.

"Мы хотим мира в Украине. Мы хотим этого для украинского народа. Как сказал президент Зеленский, это должен быть мир, который уважает фундаментальные принципы, которые лежат в основе ООН, принципы суверенитета и территориальной целостности. Путинская Россия хочет ее нарушить. Мы хотим ее поддерживать, и мы это сделаем. Как сказал президент Зеленский, устав ООН будет иметь преимущество. Слава Украине!", — резюмировал Лемми.

Выступление Дэвида Лэмми на Совете безопасности ООН

Лэмми выступил в то время, когда Украина продолжает уговаривать союзников и прежде всего президента США Джо Байдена, чтобы те дали им разрешение на использование западных ракет большой дальности, в том числе британских Storm Shadow, для поражения целей в глубине России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что план победы, который он представляет Джо Байдену и двум кандидатам в президенты США является мостиком к дипломатическому выходу окончания войны.

В РФ уже отреагировали и на мирный план и на выступление Зеленского в ООН. Дмитрий Песков заявил, что принудить Россию к миру "невозможно".