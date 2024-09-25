"Фатальная ошибка": в Кремле отреагировали на слова Зеленского о принуждении России к миру

Представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что принудить Россию к миру невозможно.

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Позиция президента Украины по принуждению Российской Федерации к миру является "фатальной ошибкой". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Владимира Зеленского во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября.

"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно", — сказал он.

По словам Пескова, Россия при этом сама является "сторонницей мира, но с условием обеспечения ее безопасности и выполнения задач, которые стоят во время СВО". подчеркнул он.

Россию надо принудить к миру

24 сентября Совет Безопасности ООН собрался на заседание высокого уровня по ситуации в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Путин нарушил столько международных норм, что сам не остановится. Россия с первой секунды войны, делает то, что никоим образом нельзя оправдать согласно Уставу ООН.

"Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что план победы, который он представляет Джо Байдену и двум кандидатам в президенты США является мостиком к дипломатическому выходу окончания войны.

24 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "вывести" США из войны в Украине в случае своей победы.