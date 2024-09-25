"Фатальна помилка": у Кремлі відреагували на слова Зеленського про примус Росії до миру
Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що примусити Росію до миру неможливо.
Позиція президента України щодо примусу Російської Федерації до миру є "фатальною помилкою". Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву Володимира Зеленського під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у вівторок, 24 вересня.
"Позиція, заснована на спробі примусу Росії до миру, є абсолютно фатальною помилкою, тому що примусити Росію до миру неможливо", — сказав він.
За словами Пєскова, Росія при цьому сама є "прихильницею миру, але з умовою гарантування її безпеки і виконання завдань, які стоять під час СВО". підкреслив він.
Росію треба примусити до миру
24 вересня Рада Безпеки ООН зібралася на засідання високого рівня щодо ситуації в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Путін порушив стільки міжнародних норм, що сам не зупиниться. Росія з першої секунди війни, робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН.
"Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він презентує Джо Байдену і двом кандидатам у президенти США є містком до дипломатичного виходу закінчення війни.
24 вересня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні у разі своєї перемоги.