"Фатальна помилка": у Кремлі відреагували на слова Зеленського про примус Росії до миру

Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що примусити Росію до миру неможливо.

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Позиція президента України щодо примусу Російської Федерації до миру є "фатальною помилкою". Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву Володимира Зеленського під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у вівторок, 24 вересня.

"Позиція, заснована на спробі примусу Росії до миру, є абсолютно фатальною помилкою, тому що примусити Росію до миру неможливо", — сказав він.

За словами Пєскова, Росія при цьому сама є "прихильницею миру, але з умовою гарантування її безпеки і виконання завдань, які стоять під час СВО". підкреслив він.

Росію треба примусити до миру

24 вересня Рада Безпеки ООН зібралася на засідання високого рівня щодо ситуації в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Путін порушив стільки міжнародних норм, що сам не зупиниться. Росія з першої секунди війни, робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН.

"Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він презентує Джо Байдену і двом кандидатам у президенти США є містком до дипломатичного виходу закінчення війни.

24 вересня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні у разі своєї перемоги.