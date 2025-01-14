Журналистка Федченко пожаловалась на боль из-за фото похорон мужа-морпеха: что ответил фотограф

В медиа появилась серия фотографий с похорон морпеха Андрея Кузьменко, которые вызвали боль у его жены, журналистки Анастасии Федченко. О своей боли она написала в соцсети и получила реакцию автора фотографий.

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Некоторые украинские медиа неэтично показывали похороны павшего бойца ВСУ. В частности, они публиковали фотографии воина в гробу или фотографии жены, на которой видно как она плачет и горюет. С такими неэтичными фото и комментариями встретилась журналистка Анастасия Федченко, которая хоронила мужа, морпеха Андрея Кузьменко. О том, как СМИ должны освещать человеческие трагедии, журналистка написала на странице Facebook.

Федченко написала, что после смерти мужа у нее в груди "образовалась дыра, размером со вселенную". Между тем ей хотелось бы обратиться к медиа и журналистам, которые освещали церемонию прощания и похорон. Некоторые медиа делали это этично, например, обращались за разрешением на публикацию и делали кадры с определенных ракурсов. Зато другие фотографии вызвали у Анастасии боль.

"Но некоторые снимки и комментарии, которые распространяло много людей, делали мне физически больно. Например. Гроб. В нем — тело. Его не обязательно снимать так, чтобы было видно крупно лицо. Например, я на коленях возле гроба. Крупно — лицо, искривленное болью, заплаканное. Какую ценность несет это фото?" — написала женщина.

В заметке предполагается, что цель подобных фото — поймать мгновенную эмоцию и "первым ее опубликовать". Натурализм и определенные фильтры влияют на людей, которые это видят, и вызывают эмоции в ответ. Кроме того, отдельную боль у Анастасии вызвали подписи. Она привела пример подписи от издания "BBC Украина": "Так выглядит горе". Федченко подчеркнула, что никто, кто не пережил горе, не имеет право писать такие слова, потому что они не знают, что это такое.

"Те, кто не прошли через собственное горе, не имеют права на такие подписи ни как люди, ни как тем более специалисты. Потому что Вы. Не. Знаете. Что. Такое. Горе", — написала Анастасия.

Жена павшего морпеха отметила, что корреспонденты приезжали на похороны, делали эмоциональные фото и быстро уезжали, чтобы редакции набирали "лайков". Между тем их не интересовало, каким человеком и бойцом был Андрей Кузьменко. Она предположила, что ради "лайков" медиа были бы готовы снять крупным планом ранения, сняв одежду с мертвеца. Чтобы понять, как правильно делать фото с похорон, женщина предложила представить себя на месте родственников или даже умершего, и подумать, хорошо ли то, что планируешь сделать.

"Горевание заслуживает того, чтобы о нем рассказывали, но делали это бережно и этично. Просто на одну минуту представьте вместо лица моего Андрея свое, а вместо моего — своего самого дорогого человека: мамы, жены, сестры, а может, мужа или первенца, и дайте прежде всего себе честный ответ на вопрос: "Хотел / хотела бы я, чтобы вот так фотографировали меня?" Если ответ отрицательный, снимайте иначе. Если положительный, вам было бы неплохо поучиться у сострадания", — написала Анастасия Федченко.

Анастасия Федченко — о боли от фото с похорон Фото: Скриншот Анастасия Федченко — о комментариях медиа под фото Фото: BBC

Анастасия Федченко о фото с похорон — какая реакция

Под сообщением Федченко появился ответ фотографа Яна Доброносова. Фотограф написал, что он автор фотографий, о которых говорила Анастасия. Мужчина выразил соболезнования жене павшего бойца и извинился за снимок, которым женщина проиллюстрировала сообщение. По его словам, он не хотел никого обидеть, не делал фото "ради хайпа". Главная цель — "чтобы сохранить память и показать реальность, в которой мы живем", написал Доброносов.

Под реакцией Яна Анастасия поблагодарила за ответ и выразила надежду, что ситуация "станет уроком для всех коллег и в целом сделает освещение прощаний более человечным". Между тем другие комментаторы писали, что фотограф гениальный. Другие же отмечали, что стоит спрашивать разрешения на публикацию некоторых фотографий.

Анастасия Федченко — ответ фотографа Яна Доброносова Фото: Скриншот

Фотография, которой Федченко проиллюстрировала обращение к медиа, опубликована на странице Instagram "BBC Украина". В посте, появившемся 11 января, есть восемь фото, на которых церемония прощания с Андреем Кузьменко снята едва ли не со всех возможных ракурсов. Есть фотографии, на которых крупным планом показывают убитую горем жену. Есть фото павшего бойца в гробу, снятое сверху и со всеми деталями. На странице Facebook, в других соцсетях, на портале издания никак не прокомментировали обращение жены морпеха.

Отметим, Андрей Федченко, морской пехотинец, погиб 4 января в Донецкой области, сообщило "Суспільне". Жена морпеха — журналистка Анастасия Федченко, которая ждет ребенка.

Напоминаем, 14 января Чертковская городская администрация сообщила о гибели президента футбольного клуба "Подолье" Михаила Коваля. Тем временем на портале ТСН рассказали обстоятельства гибели бойца Дмитрия Масловского, которых пошел в рукопашную с российским солдатом.