Журналістка Федченко поскаржилась на біль від фото поховання чоловіка-морпіха: що відповів фотограф

У медіа з'явилась серія світлин з поховання морпіха Андрія Кузьменка, які викликали біль у його дружини, журналістки Анастасії Федченко. Про свій біль вона написала у соцмережі та отримала реакцію автора світлин.

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Деякі українські медіа неетично показували поховання полеглого бійця ЗСУ. Зокрема, вони публікували фотографії воїна в труні чи світлини дружини, на якій видно як вона плаче та горює. З такими неетичними фото та коментарями зустрілась журналістка Анастасія Федченко, яка ховала чоловіка, морпіха Андрія Кузьменка. Про те, як ЗМІ мали б висвітлювати людські трагедії, журналістка написала на сторінці Facebook.

Федченко написала, що після смерті чоловіка у неї в грудях "утворилась діра, розміром з всесвіт". Тим часом їй хотілося б звернутись до медіа та журналістів, які висвітлювали церемонію прощання та поховання. Деякі медіа робили це етично, наприклад, звертались за дозволом на публікацію і робили кадри з певних ракурсів. Натомість інші світлини викликали у Анастасії біль.

"Але деякі знімки і коментарі, які поширювало багато людей, робили мені фізично боляче. Наприклад. Труна. У ній — тіло. Його не обовʼязково знімати так, аби було видно крупно обличчя. Наприклад, я на колінах коло труни. Крупно — обличчя, скривлене болем, заплакане. Яку цінність несе це фото?", — написала жінка.

У дописі припускається, що мета подібних фото — спіймати миттєву емоцію і "першим її опублікувати". Натуралізм і певні фільтри впливають на людей, які це бачать, та викликають емоції у відповідь. Крім того, окремий біль у Анастасії викликали підписи. Вона навела приклад підпису від видання "BBC Україна": "Так виглядає горе". Федченко наголосила, що ніхто, хто не пережив горе, не має право писати такі слова, тому що вони не знають, що це таке.

"Ті, хто не пройшли через власне горе, не мають права на такі підписи ані як люди, ані як тим паче фахівці. Бо Ви. Не. Знаєте. Що. Таке. Горе", — написала Анастасія.

Дружина полеглого морпіха наголосила, що кореспонденти приїжджали на похорон, робили емоційні фото та швидко їхали, щоб згодом редакції набирали "вподобайок". Тим часом їх не цікавило, якою людиною та бійцем був Андрій Кузьменко. Вона припустила, що заради "лайків" медіа були б готові зняти крупним планом поранення, знявши форму з мерця. Щоб зрозуміти, як правильно робити фото з похорону, жінка запропонувала уявити себе на місці родичів або навіть померлого, і подумати, чи добре те, що плануєш зробити.

"Горювання заслуговує на те, щоб про нього розповідали, але робили це бережно та етично. Просто на одну хвилину уявіть замість обличчя мого Андрія своє, а замість мого — своєї найдорожчої людини: мами, дружини, сестри, а може, чоловіка або первістка, і дайте насамперед собі чесну відповідь на питання: "Чи хотів / хотіла б я, аби ось так фотографували мене?" Якщо відповідь негативна, знімайте інакше. Якщо позитивна, вам було би незле повчитися у співчуття", — написала Анастасія Федченко.

Анастасія Федченко - про біль від фото з похорону Фото: Скриншот Анастасія Федченко - про коментарі медіа під фото Фото: BBC

Анастасія Федченко про фото з похорону — яка реакція

Під дописом Федченко з'явилась відповідь фотографа Яна Доброносова. Фотограф написав, що він автор світлин, про які говорила Анастасія. Чоловік висловив співчуття дружині полеглого бійця та перепросив за знімок, яким жінка проілюструвала допис. З його слів, він не хотів нікого образити, не робив фото "заради хайпу". Головна мета — "щоб зберегти пам'ять і показати реальність, в якій ми живемо", написав Доброносов.

Під реакцію Яна Анастасія подякувала за відповідь і висловила сподівання, що ситуація "стане уроком для всіх колег і загалом зробить висвітлення прощань більш людяним". Тим часом інші коментатори писали, що фотограф геніальний. Інші ж зауважували, що варто питати дозволу на публікацію деяких світлин.

Анастасія Федченко - відповідь фотографа Яна Доброносова Фото: Скриншот

Світлина, якою Федченко проілюструвала звернення до медіа, опублікована на сторінці Instagram "BBC Україна". У дописі, який з'явився 11 січня, є вісім фото, на яких церемонію прощання з Андрієм Кузьменком знято чи не з усіх можливих ракурсів. Є світлини, на яких крупним планом показують згорьовану дружину. Є фото полеглого бійця в труні, зняте згори і з усіма деталями. На сторінці Facebook, в інших соцмережах, на порталі видання ніяк не прокоментували звернення дружини морпіха.

Зазначимо, Андрій Федченко, морський піхотинець, загинув 4 січня на Донеччині, повідомило "Суспільне". Дружина морпіха — журналістка Анастасія Федченко, яка чекає дитину.

Нагадуємо, 14 січня Чортківська міська адміністрація повідомила про загибель президента футбольного клубу "Поділля" Михайла Коваля. Тим часом на порталі ТСН розповіли обставини загибелі бійця Дмитра Масловського, яких пішов в рукопашну з російським солдатом.