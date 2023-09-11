Лише після саперів: як команда "На щиті" шукає та ідентифікує загиблих воїнів ЗСУ (відео)

Щоб відшукати полеглого бійця, використовують координати, отримані від побратимів. Однак тіло можуть знайти навіть за кілометр від місця, де його востаннє бачили живим.

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Представники команди пошуковців "На щиті" показали роботу з пошуку загиблих бійців у селі Мазанівка на кордоні між Донецькою та Харківською областями. Саме тут навесні 2022 року відбувались запеклі бої між ЗСУ та російськими окупантами. Між тим зараз лінія фронту пересунулась на схід: ворог намагається прорватись на Куп'янськ та Лиман. Про те, як відбуваються пошуки на звільнених територіях, ідеться у репортажі "Суспільного".

Співрозмовник журналістів розповів, що пошук загиблих починається тоді, коли припиняються обстріли. Вирушають, наприклад, у ліси та села у Донецькій області — команда їде на місце пошукових робіт у спеціальній машині. Зараз займаються трьома десантниками 25 десантної бригади, чути на відео.

Під час пошуку потрібно уважно дивитись під ноги: місцевість всіяна вибухонебезпечними предметами, зокрема, мінами, розтяжками для транспорту тощо. Тому перед заходом у певну місцевість її спершу обстежують сапери, говорять пошуковці.

Місцевість, де працює команда "На щиті" Фото: Суспільне

Роботу ведуть по координатах, отриманим від побратимів полеглих воїнів — вказують місце, де людей бачили живими останній раз. Однак ці координати — лише орієнтири, які, втім, дійсно можуть допомогти.

"Як показує практики, це мало що значить. Вони можуть бути і там, і за 100 метрів, і за кілометр звідси", — каже пошуковець.

Оглядають територію, обстежують військову техніку. Наприклад, у кадр потрапляє бронемашина, настільки потрощена, що не можливо сказати, чия вона — ЗСУ чи ЗС РФ. Навколо — уламки ангара. Команда "На щиті" оглядає місцевість, вишукуючи можливі тіла.

Ангар з потрощеною бронетехнікою Фото: Суспільне

Пошуковці зазначили, що найкращий період для роботи — це безлиста пора року: пізня осінь, зима, рання весна. Маючи координати, команда може знайти останки і навіть виявити документи. Однак цього не достатньо для ідентифікації — потрібно провести ідентифікацію за ДНК.

Часто тіла загиблих бійців знаходять розчленованими. Інколи це наслідки дій тварин, інколи — свідчення злочинів російських окупантів. Щоб відшукати їх, команді доводиться напружувати органи чуття — "винюхувати" загиблих. Простіше у випадках масових поховань, відзначають представники "На щиті", згадуючи ситуацію в Ізюмі. Тоді виявили могилу бійця з жовто-блакитним браслетом: з'ясували, що це боєць ЗСУ Сергій Сова, а браслет — подарунок від сина.

Під час розмови з журналістами описали випадок, коли відшукали тіло "вкатаного" солдата. Спершу виявили штани з кістками, почали оглядати місцевість, знайшли інші частини тіла — склали у три мішки. Врешті з'ясували, що це одна людина.

Журналісти, готуючи сюжет, поспілкувалась з родиною Євгена, Ірини та Насті Карасів з Маріуполя. Євген вступив до лав ЗСУ. Ірина і школярка Настя змогли виїхати з Маріуполя. Потім дізнались про загибель чоловіка та батька і 14 місяців чекали, щоб отримати підтвердження.

Війна РФ в Україні: деталі

Зазначимо, згідно з даними Міноборони України, Сили оборони мають успіхи на чотирьох відтинках фронту. Зокрема, вдається витіснити ворога на південь від Бахмуту, на захід від Донецька, на захід від Вугледара та на південь від Оріхова. При цьому аналітики Інститут вивчення війни зазначили, що ЗС РФ не вивозить поранених та загиблих з поля бою: медики на "нуль" не йдуть, а росіяни своїх не виносять.

Нагадуємо, 19 серпня Міноборони звернулось до ЗМІ з проханням не публікувати дані про кількість загиблих бійців Сил оборони. Вказали, що це небезпечно, оскільки інформацію може використати російське командування. Тим часом росіяни убивають і цивільних людей. Зокрема, під час удару по центру Костянтинівки на Донеччині снаряд убив 16 людей і поранив більш як два десятки.