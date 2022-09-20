Спортсмен та кінолог: стало відомо ім'я вбитого в Ізюмі військового з синьо-жовтим браслетом (фото)

Останки 36-річного бійця з Нікополя Сергія Сови за татуюванням упізнала дружина. У чоловіка залишилося двоє дітей. У рідному місті він працював кінологом.

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Останки закатованого в Ізюмі чоловіка з синьо-жовтими браслетами на руці, ексгумовані з масових поховань, можуть належати українському військовому з Нікополя Сергію Сові. Їх за татуюванням упізнала дружина загиблого Оксана Сова, повідомляє обласний інформаційний штаб Дніпропетровської області.

"Стало відомо, що рука із синьо-жовтими браслетами із поховання в Ізюмі — це фрагмент тіла військового з Нікополя", — йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 36-річний захисник Сергій служив у 93 бригаді "Холодний Яр".

У бійця залишилося двоє дітей — 9-річна дочка Еліна та 14-річний син Марат. Хлопчик написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням посприяти швидкому поверненню тіла бійця додому для гідного поховання.

[ + – ] Сергій із дружиною Оксаною та дітьми Еліною та Маратом

У коментарі виданню "Цензор.нет" Оксана Сова підтвердила, що впізнала руку чоловікові із браслетами.

"Я впізнала свого чоловіка з численних татуювань та жовто-синіх браслетів, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", — розповіла мешканка Нікополя.

[ + – ] Фотографія із синьо-жовтими браслетами облетіла весь світ і стала одним із символів боротьби українців

Виданню "Факти" Оксана повідомила, що остання розмова з чоловіком у неї відбулася 19 квітня.

Сергій Сова: захищав Піски та працював кінологом

Сергій Сова сам вирішив піти на строкову службу у Повітряних силах України. У 2014 році Нікопольчанина мобілізували в першу хвилю. Під час проведення АТО на сході країни він у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захищав Піски, доставляв боєприпаси до Донецького аеропорту. Через рік він демобілізувався, проте потім знову вирушив на фронт на посаді старшого стрільця. За зразкову службу нагороджений численними нагородами.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну військового бійця відправили на навчання до Десни, де він мав отримати кваліфікацію бойового медика. Але після 24 лютого виїхав захищати Харківську область.

Сергій мав звання кандидата в майстри спорту з боксу, він був чемпіоном України серед юніорів.

У Нікополі у Сергія з дружиною була сімейна справа — вони професійно займалися дресируванням собак.

"Ми підготували багато собак, які потім ставали чемпіонами престижних змагань. Крім того, чоловік допомагав дресирувати собак і військовослужбовцям, був серед мешканців Нікополя відомим професійним кінологом", — розповіла Оксана.

[ + – ] Сергій Сова професійно займався дресируванням собак

Нагадаємо, журналісти показали масові поховання в Ізюмі після відходу ЗС РФ. Репортери нарахували сотні могил серед лісу із дерев'яними хрестами. Більшість із них пронумеровано — понад 400. Також виявили щонайменше одну братську могилу з написом, що в ній перебуває 17 українських військових.

Після оприлюднення цієї інформації група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирішила вирушити до Ізюма для проведення компетентного розслідування.