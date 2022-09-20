Спортсмен и кинолог: стало известно имя убитого в Изюме военного с сине-желтым браслетом (фото)

Останки 36-летнего бойца из Никополя Сергея Совы по татуировке опознала супруга. У мужчины осталось двое детей. В родном городе он работал кинологом.

Related video

Останки замученного в Изюме мужчины с сине-желтыми браслетами на руке, эксгумированные из массовых захоронений, могут принадлежать украинскому военному из Никополя Сергею Сове. Их по татуировке опознала супруга погибшего Оксана Сова, сообщает областной информационный штаб Днепропетровской области.

"Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя", – говорится в сообщении.

Как уточняется, 36-летний защитник Сергей служил в 93 бригаде "Холодный Яр".

У бойца осталось двое детей – 9-летняя дочь Элина и 14-летний сын Марат. Мальчик написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать быстрому возвращению тела бойца домой для достойного захоронения.

[ + – ] Сергей с супругой Оксаной и детьми Элиной и Маратом.

В комментарии изданию "Цензор.нет" Оксана Сова подтвердила, что узнала руку мужу с браслетами.

"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", – рассказала жительница Никополя.

[ + – ] Фотография с сине-желтыми браслетами облетела весь мир и стала одним из символов борьбы украинцев.

Изданию "Факты" Оксана сообщила, что последний разговор с мужем у нее состоялся 19 апреля.

Сергей Сова: защищал Пески и работал кинологом

Сергей Сова сам решил пойти на срочную службу в Воздушных силах Украины. В 2014 году никопольчанина мобилизовали в первую волну. Во время проведения АТО на востоке страны он в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Через год он демобилизовался, однако потом снова отправился на фронт в должности старшего стрелка. За примерную службу был удостоен многочисленных наград.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину военного бойца отправили на обучение в Десну, где он должен был получить квалификацию боевого медика. Но после 24 февраля уехал защищать Харьковскую область.

У Сергея было звание кандидата в мастера спорта по боксу, он был чемпионом Украины среди юниоров.

В Никополе у Сергея с супругой было семейное дело – они профессионально занимались дрессировкой собак.

"Мы подготовили много собак, которые потом становились чемпионами престижных соревнований. Кроме того, муж помогал дрессировать собак и военнослужащим, был среди жителей Никополя известным профессиональным кинологом", – рассказала Оксана.

[ + – ] Сергей Сова профессионально занимался дрессировкой собак.

Напомним, журналисты показали массовые захоронения в Изюме после отхода ВС РФ. Репортеры насчитали сотни могил среди леса с деревянными крестами. Большинство из них пронумеровано — более 400. Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

После обнародования этой информации группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека решила отправиться в Изюм для проведения компетентного расследования.