РФ може збільшити інтенсивність наступальних дій біля Куп'янська, — розвідка Британії

За даними аналітиків, контрнаступ Збройних сил України чинить тиск на російські війська в Бахмуті та на півдні, однак незважаючи на це, Західне угруповання військ РФ продовжує дрібномасштабні атаки на ділянці Куп'янськ-Лиман.

Related video

З урахуванням поступового просування Збройних Сил України на півдні, Росія має намір докласти зусиль для відновлення ініціативи, повертаючись до більш масштабних наступальних операцій. Одним із можливих напрямків таких дій є напрямок Куп'янськ-Лиман. Про це йдеться в новому звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому в суботу, 26 серпня.

Згідно зі звітом, російські окупаційні сили прагнуть здійснити просування на захід до річки Оскіл з метою створення буферної зони навколо Луганської області.

Повідомляється, що британська розвідка припускає можливе посилення інтенсивності наступальних дій з боку Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман у найближчі два місяці.

Відомості від розвідувальних джерел свідчать про те, що контрнаступ з боку Збройних сил України чинить тиск на російські війська в районі Бахмута і на півдні. Проте Західне угруповання військ Російської Федерації продовжує проводити невеликі атаки на ділянці Куп'янськ-Лиман, де здійснюються обмежені локальні просування.

Звіт британської розвідки

Нагадаємо, 23 серпня в Харківській ОВА повідомили, що Сили оборони утримують свої позиції і не дають змоги противнику просуватися вперед на Куп'янському напрямку.

Також нагадаємо, 23 серпня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що ЗС РФ не зможуть прорвати оборону українських військових на Лимано-Куп'янській осі в короткостроковій перспективі.