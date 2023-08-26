РФ может увеличить интенсивность наступательных действий возле Купянска, — разведка Британии

По данным аналитиков, контрнаступление Вооруженных сил Украины оказывает давление на российские войска в Бахмуте и на юге, однако несмотря на это, Западная группировка войск РФ продолжает мелкомасштабные атаки на участке Купянск-Лиман.

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С учетом постепенного продвижения Вооруженных Сил Украины на юге, Россия намерена предпринять усилия по восстановлению инициативы, возвращаясь к более масштабным наступательным операциям. Одним из возможных направлений таких действий является направление Купянск-Лиман. Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 26 августа.

Согласно отчету, российские оккупационные силы стремятся осуществить продвижение на запад к реке Оскол с целью создания буферной зоны вокруг Луганской области.

Сообщается, что британская разведка предполагает возможное усиление интенсивности наступательных действий со стороны России на направлении Купянск-Лиман в ближайшие два месяца.

Сведения от разведывательных источников свидетельствуют о том, что контрнаступление со стороны Вооруженных сил Украины оказывает давление на российские войска в районе Бахмута и на юге. Тем не менее, Западная группировка войск Российской Федерации продолжает проводить небольшие атаки в области Купянск-Лиман, где осуществляются ограниченные локальные продвижения.

Отчет британской разведки

Напомним, 23 августа в Харьковской ОВА сообщили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не позволяют противнику продвигаться вперед на Купянском направлении.

Также напомним, 23 августа военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ВС РФ не смогут прорвать оборону украинских военных на Лимано-Купянской оси в краткосрочной перспективе.