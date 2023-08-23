Украинские защитники не дают россиянам продвигаться на Купянском направлении, – ОВА

По словам Олега Синегубова, оккупанты пытаются наносить удары по логистическим объектам Купянска, чтобы усложнить передвижение гражданскому населению.

Related video

Председатель Харьковской Объединенной военной администрации, Олег Синегубов, подчеркнул, что украинские защитники уверенно удерживают свои позиции и не позволяют противнику продвигаться вперед. Он также предостерег от нахождения гражданских лиц в Купянске, указав, что это представляет высокую опасность. Об этом говорится в сообщении Харьковской ОГА в Telegram.

"Находиться там сейчас очень опасно. Потому что враг бьет и по центральной части города, и по жилым домам из всех видов вооружения – артиллерии, авиации, минометов, танков. Чуть ли не ежедневно имеем трагические случаи ранений гражданского населения, как в Купянске, так и в районе", — пишет Синегубов.

Синегубов сообщил, что оккупанты пытаются наносить удары по логистическим объектам района, чтобы усложнить передвижение гражданскому населению. Ситуация пока сложная, но контролируемая.

Напомним, на Купянском направлении враг сосредоточил более 45 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. Военные эксперты рассказали Фокусу, какие шансы имеют военные РФ на этом направлении.

21 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты пытаются захватить те позиции в Харьковской области, которые украинские военные освободили осенью 2022 года. В частности, речь идет о Купянском направлении.