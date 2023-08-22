"Много пехоты, но нет бронированного кулака": эксперты оценили шансы ВС РФ на Купянском направлении

ВС РФ стянули на Купянское направление более 45 тысяч бойцов и более 500 танков. Эксперты считают, что таким образом Россия реагирует на контрнаступление, надеясь перетянуть украинские резервы с других частей фронта.

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Россия сосредоточила на Купянском направлении более 45 тысяч военнослужащих, а также значительное число военной техники, чтобы атаковать позиции ВСУ. Однако, по словам начальника пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Ильи Евлаш, у них нет мотивации, и некуда отступать. Фокус попросил военных экспертов оценить шансы ВС РФ на Купянском направлении.

Имиджевый удар для РФ

"Купянск напрямую связан с Бахмутом. Для россиян Бахмут политический, они его взяли, он пока их, Путин даже наградил каких-то героев. Выйти оттуда они не могут, но дальше не продвинулись", — говорит Фокусу военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

По словам эксперта, украинская армия продолжает освобождает территории, и если ВСУ удастся взять в окружение Бахмут, для России это будет серьезным имиджевым ударом, по этой причине ВС РФ пытаются усилить позиции в этой части фронта.

"Господствующие высоты — наши, мы понемногу освобождаем территории, берем Бахмут в окружение. Это возможно. Если это произойдет, то большая группировка будет или ликвидирована, или сдастся в плен. Это будет очень серьезный удар по России и персонально по Путину. Поэтому они считают, что если будут давить на Купянском направлении, мы снимем силы и средства с Бахмутского плацдарма", — продолжает эксперт.

По словам Черника, ВСУ продолжают отбивать атаки противника, ликвидируя технику и личный состав ВС РФ. При этом россияне могут задействовать большое количество пехоты, но у них нет бронированного кулака, чтобы по-настоящему прорвать оборону.

"В то же время вспомним правило любой войны: не бывает так, чтобы одна сторона бесконечно наступала, а другая отступала. Даже нацисты после Сталинградской битвы, зная, что проиграют войну, на сломе 1944-1945 организовали блестящую наступательную операцию. Так что частичный успех у противника может быть, но Бахмут показал, что мы справились, и тут справимся", — резюмирует полковник.

Тяжелые бои

По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, попытки атаковать позиции ВСУ на Купянском направлении — это ответ россиян на украинское контрнаступление.

"Таким образом они пытаются заставить нас перебросить туда дополнительные войска, чтобы сдержать наступательные действия", — говорит Фокусу Гетьман. Эксперт добавляет, что 45 тысяч бойцов — большое количество со стороны РФ. У них достаточно техники, в частности артиллерии, а также сильная поддержка со стороны авиации, а потому бои идут тяжелые.

"Они используют планирующие бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Там очень непросто. Мы туда подтянули резервы, не снимая с Южного направления. Будем верить, что продвинуться им не удастся. Что бы там про них не рассказывали, они изучают нашу тактику, активно используют средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают нашей авиаразведке, а также БПЛА "Ланцет", после того как "Орлан" полетает и посмотрит где мы находимся. Так что бой тяжелый", — продолжает эксперт.

По словам Гетьмана, Россия задействует на фронте две большие группировки: более 100 тысяч единиц живой силы сосредоточено на Южном направлении, а также большая группировка на Купянско-Лиманском направлении.

"Когда они штурмовали Бахмут, хотели порезать линию обороны и продвинуть свои войска, чтобы выйти к Купянско-Лиманскому направлению и на юг к Угледарской группировке. Им это не удалось, и сейчас активные бои идут на Купянском направлении, так как туда проще поставить все, что необходимо для боевых действий, ведь за спиной РФ, а логистика не находится под активным огневым контролем наших войск", — добавляет эксперт.

Фокус писал, что, по словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, на Купянском направлении уменьшилось количество обстрелов, но российские силы не оставляют надежды захватить украинские земли.