ВС РФ стянули на Купянское направление более 45 тысяч бойцов и более 500 танков, — ВСУ (видео)

Руководитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш объяснил, что украинские защитники держат оборону благодаря командованию и собственному мужеству. В то же время в Харьковской ОВА заявили, что люди не соглашаются эвакуироваться из-за скота.

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Вооруженные силы наносят потери врагу на Купянском направлении, несмотря на привлечение российскими войсками более 45 тысяч бойцов и большого количества техники. Об этом в эфире телемарафона 21 августа сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он рассказал, что в течение суток ВС РФ осуществили 533 обстрела на Лимано-Купянском направлении. Однако Силам обороны удалось уничтожить 21 российского захватчика и ранить еще 45. Кроме того, защитники "обезвредили" ряд вражеского вооружения, в частности одну БМП, две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и миномет 2С4 "Тюльпан".

Военный отметил, что украинская оборона под Купянском — крепкая благодаря инженерным заграждениям, правильному командованию и мужеству солдат.

"По состоянию на сейчас противник удерживает там более 45 тысяч своих военнослужащих, более полутысячи танков, так же боевых бронированных машин, более 300 артиллерийских систем и еще почти полторы сотни РСЗО", — рассказал Евлаш.

Он объяснил, что враг пытается атаковать, но не имеет успехов из-за отсутствия мотивации у бойцов. По его словам, в отличие от российских оккупантов украинцы защищают собственную землю и не могут отступать.

"А они пришли за деньги или под угрозой убийства", — подчеркнул начальник пресс-службы.

Обязательная эвакуация на Харьковщине: местные отказываются ехать

Также ситуацию в районе Купянска в эфире телемарафона 21 августа прокомментировал директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол. Он напомнил, что в регионе с 9 августа продолжается обязательная эвакуация из 53 населенных пунктов.

Представитель ОВА объяснил, что власти стремятся эвакуировать примерно 12 тысяч человек, 618 из них — дети.

"По состоянию на сегодняшнее утро удалось эвакуировать 572 человека. Из которых 149 детей, 281 женщина, 114 мужчин и 28 человек с инвалидностью", — проинформировал Сокол.

Он объяснил, что люди отказываются выезжать по разным причинам. Некоторые объясняют свое решение невозможностью где-то остановиться, другие переживают за имущество или скот.

В обладминистрации не исключают, что в случае необходимости будет рассматриваться принудительная эвакуация детей. Однако, по словам Сокола, сейчас волонтеры получают заявки от людей, которые хотят уехать, в том числе и от семей с детьми.

Напомним, 21 августа в мониторинговом сообществе DeepState обратили внимание на очередной российский фейк. Во вражеском телеграм-канале сообщили о якобы захвате села Синьковка на Харьковщине, "подтвердив" это кадрами из другого населенного пункта.

Также 21 августа заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении. Она отметила, что количество обстрелов уменьшилось, но российские силы не оставляют надежды захватить украинские земли.