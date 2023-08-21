ВС РФ "взяли Синьковку", показав кадры из другого населенного пункта, — DeepState (видео)

Российские источники начали распространять информацию о якобы оккупации населенного пункта на Харьковщине. Автор поста признал распространение фейка, но до сих пор считает село "серой зоной".

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В российском провоенном телеграмм-канале о Купянске опубликовали ложное видео якобы из захваченного села Синьковка в Харьковской области. Об этом говорится в посте мониторингового сообщества DeepState от 21 августа.

Россияне похвастались тем, что "взяли Синьковку", показав кадры из поселка Вороново в Луганской области.

"Видео опубликовали с вотермарками оккупационной администрации, которая когда-то была в Купянске. Сейчас они уже "берут" Петропавловку и "заходят" в Купянск. Как только действие тяжелых наркотиков пройдет, то они снова начнут ныть, что не могут взять Синьковку. Не потребляйте вражеское ИПСО и читайте проверенные каналы", — подчеркнули в DeepState.

По данным интерактивной карты боевых действий на территории Украины, село Синьковка (в отличие от действительно оккупированного Вороново) находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Фото: Deep State Село Синьковка на актуальной карте боевых действий Фото: Скриншот Поселок Вороново на актуальной карте боевых действий Фото: Скриншот Поселок Вороново на актуальной карте боевых действий Фото: Скриншот

Геолокацию местности на снятом фейке россиян определил пользователь Twitter Def Mon. Он показал снимки, которые доказывают, что на видео — Вороново.

Администратор канала, который опубликовал ложную информацию, признал, что кадры — это фейк. В то же время он уверяет подписчиков, что Синьковка находится в "серой зоне".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 18 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском направлении, но успеха не имеют. Он подчеркнул, что в то же время защитники наступают сразу на нескольких участках фронта.

20 августа в Институте исследования войны (ISW) проинформировали, что несмотря на наступательные операции ВС РФ под Купянском враг не имеет подтвержденных результатов. В частности, в Генштабе ВСУ сообщали о безрезультатных попытках наступления захватчиков в районе Синьковки.