ВС РФ "взяли Синьковку", показав кадры из другого населенного пункта, — DeepState (видео)
Российские источники начали распространять информацию о якобы оккупации населенного пункта на Харьковщине. Автор поста признал распространение фейка, но до сих пор считает село "серой зоной".
В российском провоенном телеграмм-канале о Купянске опубликовали ложное видео якобы из захваченного села Синьковка в Харьковской области. Об этом говорится в посте мониторингового сообщества DeepState от 21 августа.
Россияне похвастались тем, что "взяли Синьковку", показав кадры из поселка Вороново в Луганской области.
"Видео опубликовали с вотермарками оккупационной администрации, которая когда-то была в Купянске. Сейчас они уже "берут" Петропавловку и "заходят" в Купянск. Как только действие тяжелых наркотиков пройдет, то они снова начнут ныть, что не могут взять Синьковку. Не потребляйте вражеское ИПСО и читайте проверенные каналы", — подчеркнули в DeepState.
По данным интерактивной карты боевых действий на территории Украины, село Синьковка (в отличие от действительно оккупированного Вороново) находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
Геолокацию местности на снятом фейке россиян определил пользователь Twitter Def Mon. Он показал снимки, которые доказывают, что на видео — Вороново.
Администратор канала, который опубликовал ложную информацию, признал, что кадры — это фейк. В то же время он уверяет подписчиков, что Синьковка находится в "серой зоне".
Напомним, 18 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском направлении, но успеха не имеют. Он подчеркнул, что в то же время защитники наступают сразу на нескольких участках фронта.
20 августа в Институте исследования войны (ISW) проинформировали, что несмотря на наступательные операции ВС РФ под Купянском враг не имеет подтвержденных результатов. В частности, в Генштабе ВСУ сообщали о безрезультатных попытках наступления захватчиков в районе Синьковки.