ЗС РФ "взяли Синьківку", показавши кадри з іншого населеного пункту, — DeepState (відео)

Російські джерела почали розповсюджувати інформацію про нібито окупацію населеного пункту на Харківщині. Автор поста визнав розповсюдження фейку, але досі вважає село "сірою зоною".

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У російському провоєнному телеграм-каналі про Куп’янськ опублікували неправдиве відео нібито з захопленого села Синьківка в Харківській області. Про це йдеться у пості моніторингової спільноті DeepState від 21 серпня.

Росіяни похвалилися тим, що "взяли Синьківку", показавши кадри з селища Воронове у Луганській області.

"Відео опублікували з вотермарками окупаційної адміністрації, яка колись була у Куп’янську. Зараз вони вже "беруть" Петропавлівку і "заходять" в Куп'янськ. Як тільки дія важких наркотиків мине, то вони знову почнуть нити, що не можуть взяти Синьківку. Не споживайте вороже ІПСО і читайте перевірені канали", — підкреслили в DeepState.

За даними інтерактивної мапи бойових дій на території України, село Синьківка (на відміну від дійсно окупованого Воронового) перебуває під контролем Збройних Сил України.

Фото: Deep State Село Синьківка на актуальній мапі бойових дій Фото: Скриншот Селище Воронове на актуальній мапі бойових дій Фото: Скриншот Селище Воронове на актуальній мапі бойових дій Фото: Скриншот

Геолокацію місцевості на знятому фейку росіян визначив користувач Twitter Def Mon. Він показав знімки, які доводять, що на відео — Воронове.

Адміністратор каналу, який опублікував неправдиву інформацію, визнав, що кадри — це фейк. Водночас він запевняє підписників, що Синьківка перебуває у "сірій зоні".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 серпня представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти намагаються атакувати на Куп’янському напрямі, але успіху не мають. Він підкреслив, що водночас захисники наступають одразу на декількох ділянках фронту.

20 серпня в Інституті дослідження війни (ISW) проінформували, що попри наступальні операції ЗС РФ під Куп’янськом ворог не має підтверджених результатів. Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомляли про безрезультатні спроби наступу загарбників в районі Синьківки.