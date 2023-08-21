Відволікають від важливих ділянок: ЗС РФ перебільшують свій наступ на Куп'янськ, — ISW (карта)

За даними аналітиків, російські джерела можуть перебільшувати загрозу з боку ЗС РФ уздовж лінії Куп'янськ-Сватове. Деякі військкори визнають, що росіяни насилу просуваються в районі Синьківки та Петропавлівки, оскільки їм заважають українські мінні поля.

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За оцінками аналітиків, 20 серпня російські війська продовжували наступальні операції в районі північного сходу від Куп'янська, однак без підтверджених успіхів. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 20 серпня.

Генштаб ЗСУ повідомив про даремні наступальні операції окупантів у районі н. п. Синьківка, що за 9 км від Куп'янська.

Російські джерела повідомляли про наступ у районі населеного пункту Вільшана (14 км від Куп'янська) і захоплення невстановлених позицій ЗСУ. Російські військкори стверджували, що частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) продовжували наступ у районі Синьківки. Але зазначали, що говорити про оточення або захоплення населеного пункту росіянами передчасно.

Карта боїв у районі Куп'янська

Повідомлялося також, що ЗС РФ за минулий тиждень захопили п'ять населених пунктів у Харківській області, але візуальних підтверджень цьому в ISW не спостерігали.

Російські джерела стверджують, що війська РФ неухильно просувалися на північний схід від Куп'янська впродовж останніх кількох тижнів, але, знову ж таки, без відповідних візуальних підтверджень. Джерела з РФ раніше заявляли про масштабний наступ росіян на південний захід від Сватового, що також не підтверджено візуальними доказами.

Аналітики припускають, що російські джерела можуть перебільшувати широкий наступ росіян уздовж лінії Куп'янськ-Сватове та загрозу, щоб відірвати Сили оборони від важливіших в оперативному плані ділянок фронту.

Ще один російський військкор визнав, що ЗС РФ насилу просуваються в районі Синьківки і Петропавлівки (6 км від Куп'янська): їм заважають українські мінні поля.

У зведенні Генштабу від 21 серпня йдеться про те, що на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару на захід від Миколаївки і вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

Кремінна

20 серпня російські війська продовжували обмежений наступ у районі Кремінної і досягли незначних успіхів. На геолокованих кадрах, що опубліковані 20 серпня, війська РФ просувалися на північний захід від Кремінної. Російський військкор повідомляв, що просування в районі Білогорівки становило 12 км.

Бахмут

ЗСУ продовжили наступ у районі Бахмута і, можливо, просунулися 20 серпня до Андріївки (10 км від Бахмута), але ISW не підтверджують, що Сили оборони все ще утримують ці позиції.

Російські війська також вели наступальні операції в районі Бахмута 20 серпня і домоглися незначних просувань. Геолоковані кадри за 18 серпня показують просування на захід від Ягідного.

Карта боїв у районі Бахмута

У зведенні Генштабу зазначається, що на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області, а також авіаційні обстріли в сусідніх населених пунктах.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони України, ЗСУ за минулий тиждень звільнили ще три квадратні кілометри біля Бахмута. Загальна площа звільненої території склала 43 кв. кілометри.

Також повідомлялося, що журналісти The New York Times пишуть, що успіх України — питання часу, оскільки моральний дух бійців вищий, ніж роком раніше.