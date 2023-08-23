"Серйозні проблеми": експерт пояснив, чи прорвуть ЗС РФ оборону на Лимано-Куп'янській вісі

Деякі російські підрозділи укомплектовані лише на 30%. Без підкріплення ворог не зможе піти у наступ на позиції Сил оборони.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Збройні сили Російської Федерації не зможуть прорвати оборону українських військових на Лимано-Куп'янській вісі в короткостроковій перспективі. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна".

"У короткостроковій перспективі у них не буде можливості прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі. Особливо у напрямку Куп'янська з подальшим захопленням міста", — сказав Олександр Коваленко.

Він зазначив, що окупанти не зможуть прорвати оборону через серйозні проблеми зі штатною комплектацією. Зокрема, деякі підрозділи укомплектовані лише на 30%.

"По суті, це не наступальні сили, а оборонні, та й то не найвищої ефективності", — сказав Олександр Коваленко.

Крім цього, при спробі піти у наступ непідготовленими силами ворог зазнає великих втрат, переконаний експерт. Окупантам може допомогти виправити ситуацію підкріплення, проте поки воно не спостерігається.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку ворог зосередив понад 45 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки. Військові експерти розповіли Фокусу, які шанси мають військові РФ на цьому напрямку.

21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти намагаються захопити ті позиції в Харківській області, які українські військові звільнили восени 2022 року. Зокрема, мова йде про Куп'янський напрямок.